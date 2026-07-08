🚀 SpaceX za 800 USD? Nesmysl nebo vize budúcnosti? 💫

Spoločnosť SpaceX (SPCX.O) vedená Elonom Muskom zaznamenala jeden z najrýchlejších vstupov do prestížneho akciového indexu Nasdaq-100 v histórii. K zaradeniu došlo necelý mesiac po jej burzovom debute (12. júna), čo umožnili revidované pravidlá pre novokótované spoločnosti.
Tento krok vyvolal na Wall Street vlnu záujmu a analytici začali 2-biliónovú spoločnosť prvýkrát hodnotiť pomocou tradičných metrík.
Očakávaný prílev pasívneho kapitálu
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Nový zdroj dopytu: Zaradenie do technologického indexu znamená, že fondy a ETF (ako Invesco QQQ), ktoré sledujú Nasdaq-100, musia akcie SpaceX nakúpiť, aby zodpovedali novému zloženiu.
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Odhadované objemy: Podľa J.P. Morgan by tento krok mohol prilákať pasívne investície vo výške až 4,3 miliardy dolárov.
Prečo akcie SpaceX napriek tomu klesli?
Aj napriek tejto pozitívnej správe sa akcie prepadli o 6,8 %. Dôvodom je širší výpredaj technologických akcií (napr. Micron Technology) a obavy trhu z toho, či nie sú očakávania ohľadom boomu umelej inteligencie prehnané. Analytici upozorňujú, že nervozita pravdepodobne pretrvá až do zverejnenia prvých reálnych hospodárskych výsledkov.
Pohľad analytikov na Wall Street: Od obrovského optimizmu po opatrnosť
Viac ako tucet maklérskych spoločností (vrátane Goldman Sachs, Morgan Stanley a J.P. Morgan) začalo pokrývať akcie SpaceX. Väčšina z nich vidí obrovský potenciál vo vesmírnom priemysle, konektivite (Starlink) a AI.
SpaceX - 12‑mesačné cieľové ceny finančných inštitúcií
Zdroj: Reuters
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