🤝Partnerstvo Nvidie s Groq sa mení na reálne produkty, keď zrýchľuje tlak do AI inferencie

Dohoda Nvidie s Groq z konca roka 2025 sa posúva zo strategickej roviny do realizácie, keď firma začína premieňať toto partnerstvo na reálne produkty a zákaznícke nasadenia. Na konferencii GTC Nvidia predstavila inferenčné systémy postavené na technológii Groq, uviedla, že trhová príležitosť pre jej AI čipy môže dosiahnuť najmenej 1 bilión USD do roku 2027, a zároveň potvrdila, že Samsung vyrába nový čip Groq LP30 s dodávkami plánovanými na druhú polovicu roka 2026. AWS bude navyše využívať čipy Groq v rámci širšieho balíka produktov Nvidie, ktorý bude bežať do roku 2027.
Od licenčnej dohody k uvedeným produktom
Pôvodná transakcia nebola prezentovaná ako plná akvizícia. Groq uviedol, že Nvidia získala nevýhradnú licenciu na jeho technológiu, zatiaľ čo zakladateľ Groq Jonathan Ross, prezident Sunny Madra a ďalší členovia inžinierskeho tímu prešli do Nvidie. Groq zároveň uviedol, že bude ďalej fungovať ako nezávislá spoločnosť pod novým generálnym riaditeľom.
Táto štruktúra už teraz začína prinášať viditeľný hardvér. Reuters uviedol, že Jensen Huang na GTC predstavil AI systém založený na technológii Groq, zatiaľ čo Samsung oznámil, že vyrába čip Groq LP30 svojím 4-nanometrovým procesom a že dodávky sú plánované na druhú polovicu tohto roka.
Prečo je inferencia kľúčová
Strategická logika je jasná: Nvidia stále dominuje trénovaniu AI modelov, no inferencia sa stáva ďalším hlavným bojiskom. Reuters uviedol, že Huang na GTC vyhlásil, že „inference inflection has arrived“, keďže dopyt sa presúva k prevádzke AI systémov v reálnom čase, kde Nvidia čelí silnejšej konkurencii zo strany CPU a vlastných čipov vyvíjaných firmami ako Google.
Nvidia uviedla, že trhová príležitosť pre jej AI čipy môže dosiahnuť najmenej 1 bilión USD do roku 2027, oproti 500 miliardám USD do roku 2026, ktoré firma uvádzala pri februárových výsledkoch. Vyšší výhľad naznačuje, že Nvidia vníma inferenciu ako významný nový motor rastu, a nie iba ako pokračovanie boomu v oblasti trénovania modelov.
Objavujú sa prvé známky komerčného využitia
Prvé známky komerčnej trakcie sú už viditeľné. Reuters uviedol, že AWS súhlasila s nákupom 1 milióna GPU od Nvidie do roku 2027 a že súčasťou balíka sú aj čipy Groq, ktoré AWS plánuje kombinovať s ďalšími šiestimi čipmi Nvidie pre efektívnejšie inferenčné workloady.
Nvidia tiež podľa zdrojov Reuters pripravuje verziu svojich čipov Groq, ktorú bude možné predávať v Číne. Táto verzia má byť dostupná v máji a je určená na spoluprácu s inými systémami, čo Nvidii otvára ďalšiu cestu na rozšírenie inferenčnej stratégie na trhu, kde jej najnovšie čipy Rubin nemožno predávať.
Trhy teraz budú sledovať, či produkty založené na Groq dorazia podľa plánu v druhej polovici roka 2026, ako rýchlo ich prijmú AWS a ďalší zákazníci a či Nvidia dokáže partnerstvo s Groq premeniť na trvalú výhodu v čase, keď sa AI výdavky presúvajú od trénovania k inferencii.
