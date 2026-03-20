SAP stráca 4 % napriek pozitívnemu odporúčaniu od Bernsteinu 📉

Spoločnosť Bernstein SocGen Group zopakovala pre akcie SAP odporúčanie Outperform a ponechala cieľovú cenu na 322 USD (278 EUR) oproti súčasnej cene 153 EUR za akciu. Analytici Bernsteinu považujú softvér na riadenie dodávateľských reťazcov za jednu z najatraktívnejších dlhodobých investičných tém.
- Podľa ich názoru dochádza ku globálnej prestavbe dodávateľských reťazcov v reálnom čase, a to pod vplyvom geopolitických šokov, inflácie, požiadaviek ESG a rastúcich očakávaní zákazníkov. V tomto prostredí sa systémy na riadenie dodávateľských reťazcov stávajú digitálnou chrbtovou kosťou celej transformácie. Ďalším katalyzátorom je umelá inteligencia, ktorá urýchľuje posun od jednoduchej modernizácie k úplnej premene technologického prostredia.
- To následne podporuje rast v oblasti softvéru, služieb a cloudovej infraštruktúry. Podľa Bernsteinu má SAP mimoriadne dobrú pozíciu na to, aby z tohto trendu ťažila. Tento pohľad podporuje široká a komplexná ponuka produktov spoločnosti, hlboká integrácia s ERP systémami a pokračujúca migrácia na S/4, ktorá môže prirodzene podporiť ďalšiu adopciu riešení na riadenie dodávateľského reťazca.
- SAP tiež ťaží z vysokých nákladov na prechod ku konkurencii a z dlhodobých vzťahov s podnikovými zákazníkmi, ktoré posilňujú jej konkurenčnú pozíciu na trhu. Zároveň však spoločnosť nedávno zverejnila výsledky za 4. štvrťrok 2025, ktoré zaostali za očakávaniami analytikov.
- Zisk na akciu (EPS) dosiahol 1,62 USD oproti očakávaným 1,76 USD, čo predstavuje negatívne prekvapenie o 7,95 %. Sklamali aj tržby, keď SAP vykázala 9,68 miliardy USD oproti očakávaniu 11,35 miliardy USD, teda o 14,71 % menej.
Napriek slabším výsledkom firma oznámila plán vyplatiť na dividendách približne 2,92 miliardy EUR na základe výsledkov za rok 2025. Navrhovaná dividenda predstavuje 2,50 EUR na akciu, čo znamená medziročný rast o 6,4 %. Tento krok naznačuje, že aj napriek tlaku na zisk zostáva SAP odhodlaná vracať kapitál akcionárom a udržiavať atraktívnu výplatnú politiku.
Zdroj: xStation5
📈Planet Labs rastie, keď rekordné tržby a backlog podporujú rastový výhľad
📉Akcie Super Micro prudko padajú po tom, čo bol spoluzakladateľ obvinený v údajnej schéme pašovania AI serverov
🤝Partnerstvo Nvidie s Groq sa mení na reálne produkty, keď zrýchľuje tlak do AI inferencie
Skandál okolo čipov s umelou inteligenciou zasiahol spoločnosť Super Micro. Akcie klesajú o desiatky percent 📉
