Skandál okolo čipov s umelou inteligenciou zasiahol spoločnosť Super Micro. Akcie klesajú o desiatky percent 📉

- Akcie spoločnosti Super Micro klesli o 27 % v dôsledku obvinenia troch osôb spojených s firmou.
- Americké úrady tvrdia, že do Číny bola pašovaná technológia umelej inteligencie v hodnote najmenej 2,5 miliardy dolárov.
- Samotná firma nie je v žalobe uvedená, ale podnikla interné kroky voči zapojeným osobám.
- Prípad zvyšuje reputačné aj regulačné riziko pre celý príbeh okolo spoločnosti Super Micro.
Akcie spoločnosti Super Micro pred začiatkom obchodovania prudko oslabili o 27 % po tom, čo americkí prokurátori obvinili tri osoby spojené s firmou, vrátane spoluzakladateľa Yih-Shyana Liawa, z napomáhania pri nelegálnom vývoze americkej AI technológie do Číny. Ak by tento pokles pretrval aj počas hlavnej obchodnej seansy, z trhovej hodnoty spoločnosti by zmizlo takmer 5 miliárd dolárov.
Ministerstvo spravodlivosti síce samotnú spoločnosť Super Micro v žalobe priamo nespomenulo, firma však potvrdila, že s vyšetrovateľmi spolupracovala. Zároveň uviedla, že dotknutých zamestnancov poslala na dovolenku a ukončila spoluprácu s externým dodávateľom zapojeným do prípadu.
Podľa obvinenia mala skupina využívať schému, pri ktorej sa servery vyrobené v USA najskôr posielali cez Taiwan do ďalších krajín juhovýchodnej Ázie. Odtiaľ mali byť prebalené do neoznačených škatúľ a ďalej prepravené do Číny. Americké úrady tvrdia, že týmto spôsobom bola do Číny prepašovaná technológia umelej inteligencie v hodnote najmenej 2,5 miliardy dolárov, pričom len medzi aprílom a polovicou mája 2025 mali byť odoslané produkty za viac ako 500 miliónov dolárov.
Prípad je citlivý aj preto, že spoločnosť Super Micro patrí medzi významných výrobcov serverov pre umelú inteligenciu a využíva okrem iného čipy od spoločnosti Nvidia. Spojené štáty pritom zaviedli exportné obmedzenia už v roku 2022, aby zabránili využívaniu pokročilých čipov čínskou armádou a spomalili rozvoj čínskych kapacít v oblasti umelej inteligencie. Samotná firma už skôr pripustila, že obmedzenia sa týkajú niektorých jej produktov, vrátane systémov s čipmi Nvidia A100 a H100.
Pre spoločnosť Super Micro ide o ďalší negatívny zásah v čase, keď už čelila tlaku na marže kvôli nákladnej výrobe AI serverov a predchádzajúcim pochybnostiam, ktoré vyvolali obvinenia dnes už neaktívnej spoločnosti Hindenburg Research. Akcie tak strácajú časť dôvery investorov aj po období, keď trhová hodnota spoločnosti vďaka boomu okolo AI vystúpila až na 67 miliárd dolárov.
Celá kauza tak zvyšuje reputačné aj regulačné riziko okolo spoločnosti, hoci samotná firma zatiaľ nie je medzi obvinenými. Pre investorov bude teraz kľúčové sledovať, či sa prípad obmedzí len na jednotlivcov, alebo či bude mať širšie dopady aj na samotné podnikanie firmy.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.