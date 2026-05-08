Pašovanie čipov Nvidia do Číny cez Thajsko? 🤖 Podozrenie siaha až k Alibabe ⚠️

- Kauza sa týka podozrenia z presunu serverov Super Micro s čipmi Nvidia do Číny cez thajskú spoločnosť OBON.
- Hodnota dotknutých serverov mala dosahovať až 2,5 mld. USD.
- Prípad zvyšuje regulatorné a reputačné riziko pre Super Micro. Pri Nvidii zároveň opäť otvára otázku kontroly distribučného reťazca.
- Ak sa podozrenie potvrdí, môže to viesť k prísnejším americkým kontrolám vývozu AI čipov do juhovýchodnej Ázie.
Americké úrady podľa dostupných informácií preverujú podozrenie, že thajská spoločnosť OBON Corp. mohla zohrať úlohu v rozsiahlej schéme. Jej cieľom malo byť dostať servery spoločnosti Super Micro Computer s pokročilými čipmi Nvidia do Číny. Hodnota týchto serverov mala dosahovať až 2,5 mld. USD. Medzi údajnými koncovými zákazníkmi sa podľa osôb oboznámených s prípadom mala objaviť aj spoločnosť Alibaba. Tá však akékoľvek zapojenie odmieta a uviedla, že nemá obchodný vzťah so Super Micro, OBON ani so spomínanými sprostredkovateľmi.
Prípad nadväzuje na marcovú obžalobu amerických prokurátorov. Tá opísala údajné schéma obchádzania exportných pravidiel pre pokročilé AI technológie. Americké úrady v nej uviedli, že osoby spojené so Super Micro mali pomáhať s odklonením serverov s AI čipmi cez sprostredkovateľov a firmu v juhovýchodnej Ázii. Práve touto nemenovanou spoločnosťou má byť podľa informácií ľudí oboznámených s prípadom thajská OBON Corp.
Z pohľadu investorov ide o veľmi citlivú kauzu. Dotýka sa totiž hneď niekoľkých kľúčových tém naraz: amerických exportných obmedzení, čínskeho dopytu po výkonných AI čipoch, kontroly dodávateľských reťazcov a reputačného rizika pri firmách ako Nvidia alebo Super Micro. Čipy Nvidia sa stali strategickou komoditou a ich pohyb medzi krajinami je dnes pod výrazne väčším dohľadom než v minulosti.
Pre spoločnosť Super Micro je celá situácia nepríjemná najmä z reputačného hľadiska. Firma sama nebola v obžalobe označená za obvinenú spoločnosť. Jej spoluzakladateľ Yih-Shyan „Wally“ Liaw však čelí obvineniam v súvislosti s údajným odklonením serverov. Super Micro tvrdí, že má robustný compliance program a že po zverejnení obvinení prijala interné opatrenia. Prípad však ukazuje, ako rýchlo môže právne a regulatorné riziko zasiahnuť akcie technologickej firmy.
Nvidia sa v tejto kauze nachádza v odlišnej, no rovnako citlivej pozícii. Jej čipy sú najžiadanejšou súčasťou súčasnej AI infraštruktúry a dopyt po nich zostáva mimoriadne silný. Práve tento vysoký dopyt však zároveň vytvára priestor pre sivé kanály, sprostredkovateľov a snahy obísť americké exportné pravidlá. Ak by sa potvrdilo, že veľké objemy zakázaného hardvéru smerovali do Číny cez tretie krajiny, Washington by mohol pristúpiť k ďalšiemu sprísneniu kontrol.
Citlivý je aj možný dopad na Thajsko. OBON je spájaná s projektom Siam AI, ktorý má byť súčasťou thajských ambícií v oblasti národnej AI infraštruktúry. Ak by sa podozrenia potvrdili, mohlo by to poškodiť dôveru v rozvíjajúci sa thajský AI sektor. Zároveň by to mohlo posilniť argumenty amerických politikov pre prísnejší dohľad nad dodávkami AI serverov do juhovýchodnej Ázie.
Alibaba akékoľvek zapojenie do údajného pašovania odmieta. Už samotné spojenie jej mena s prípadom však ukazuje, aký dôležitý je prístup k výkonným AI čipom pre čínske technologické firmy. Tie sa pre americké obmedzenia nachádzajú v náročnej pozícii, keďže priamy nákup najpokročilejších čipov Nvidia je výrazne obmedzený. To zvyšuje význam zahraničných dátových centier, prenájmu výpočtovej kapacity a potenciálne aj rizikových obchodných štruktúr.
Celkovo ide o ďalší dôkaz, že umelá inteligencia už nie je iba technologickou témou, ale aj geopolitickým a investičným rizikom. Pre investorov je dôležité sledovať nielen výsledky firiem ako Nvidia alebo Super Micro, ale aj vývoj exportných pravidiel, postoj amerických regulátorov a možné dopady na obchodné vzťahy v Ázii.
