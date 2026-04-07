Peking bojuje so závislosťou od sóje 🌾

- Čína podporuje fermentované krmivá, aby znížila spotrebu dovážanej sóje.
- Hlavným cieľom je úspora nákladov a väčšia potravinová sebestačnosť.
- Podiel fermentovaných krmív môže do roku 2030 vzrásť na 15 %.
- Rizikom zostáva dosah na zdravie zvierat a kvalitu mäsa.
Čína výrazne zrýchľuje snahu obmedziť závislosť od americkej sóje a tlačí farmárov k využívaniu fermentovaných krmív. Tie vznikajú z lacnejších domácich surovín, ako sú otruby, tekvicové výhonky alebo zvyšky z vinárstva, a vďaka fermentácii sú pre zvieratá lepšie stráviteľné. Výsledkom je nižšia potreba kvalitných bielkovín zo sójového šrotu, ktorého veľkú časť Čína stále dováža.
Pre samotných chovateľov je hlavnou motiváciou predovšetkým úspora nákladov. Krmivo tvorí približne 70 % nákladov na výkrm ošípaných a ceny sóje sú pre obchodné napätie medzi Pekingom a Washingtonom aj konflikt na Blízkom východe veľmi nestabilné. V prostredí nadprodukcie a slabšieho spotrebiteľského dopytu sa tak znižovanie nákladov stáva pre mnohé farmy nevyhnutnosťou.
Popri ekonomike však zohráva zásadnú úlohu aj štátna stratégia. Peking vníma obmedzenie spotreby sóje ako súčasť širšej snahy o potravinovú sebestačnosť. Podobne ako buduje domáce kapacity v čipoch alebo umelej inteligencii, chce posilniť aj vlastnú poľnohospodársku odolnosť. Práve sója sa v posledných rokoch stala citlivým bodom obchodných vzťahov s USA.
Fermentované krmivá už dnes podľa textu tvoria asi 8 % priemyselných krmív v Číne, zatiaľ čo v roku 2022 to boli len 3 %. Do roku 2030 by ich podiel mohol vzrásť až na 15 %, čo by podľa výpočtov mohlo znížiť dovoz sóje o 6,3 % oproti minuloročnej úrovni. Pre krajinu, ktorá je najväčším svetovým dovozcom sójových bôbov, ide o významný posun.
Do zmeny sa zapájajú aj veľkí hráči. Spoločnosť Muyuan Foods, najväčší producent bravčového mäsa na svete, znížila podiel sójového šrotu v krmivách z 10 % na 7,3 %. Aj ďalšie firmy a mliekarenské skupiny hľadajú alternatívne zdroje bielkovín a rozvíjajú nové receptúry bez sóje alebo s jej nižším podielom.
Prechod však nie je bez problémov. Zavedenie fermentovaných krmív si vyžaduje investície do technológií a úpravu celého systému kŕmenia. Niektorí farmári sa navyše potýkajú s plesňami, vyšším odpadom alebo slabšími výsledkami. Odborníci tiež upozorňujú, že prílišný dôraz na znižovanie nákladov môže negatívne zasiahnuť zdravie zvierat aj kvalitu mäsa.
Celkovo je však zrejmé, že Čína nechce ponechať dovoz sóje len napospas geopolitike. Namiesto toho buduje model, ktorý má poľnohospodárstvo urobiť lacnejším, stabilnejším a menej závislým od zahraničných dodávok.
