Po rokoch poklesu prichádza reštart: Prosus chce z Just Eat vyťažiť miliardy 🍔

- Prosus cieli pri Just Eat na tržby 3,6 mld. USD a upravenú EBITDA 100 mil. USD do finančného roka 2027.
- Just Eat pôsobí na 15 trhoch a po štyroch rokoch poklesu sa má vrátiť k rastu objednávok aj tržieb.
- Prosus znižuje svoj podiel v Delivery Hero pre záväzky voči Európskej komisii.
- Firma pokračuje v spätných odkupoch akcií tempom 5 mld. USD ročne a chce akcionárom vrátiť až 50 mld. USD.
Holandský technologický investor Prosus plánuje výrazne zrýchliť rast európskeho biznisu v oblasti rozvozu jedla. Spoločnosť cieli na to, aby Just Eat Takeaway.com v priebehu jedného roka dosiahol tržby 3,6 mld. USD, zatiaľ čo do konca finančného roka 2027, ktorý pripadá na marec, má firma vytvoriť upravený zisk EBITDA 100 mil. USD. Pre Prosus ide o dôležitý krok v snahe posilniť pozíciu v Európe v čase, keď celý sektor prechádza rýchlou konsolidáciou a tlakom na vyššiu efektivitu.
Prosus kúpil Just Eat v minulom roku, čím výrazne rozšíril svoje portfólio v oblasti rozvozu jedla smerom do Európy. Just Eat pôsobí na 15 trhoch, vrátane Veľkej Británie, Nemecka a Holandska. Práve tieto krajiny patria medzi kľúčové oblasti, kde môže Prosus využiť rozsah podnikania, silnejšiu značku a skúsenosti zo svojho širšieho technologického ekosystému. Po štyroch rokoch poklesu chce vedenie spoločnosti vrátiť Just Eat späť k rastu objednávok aj tržieb už do konca tohto roka.
Generálny riaditeľ Fabricio Bloisi zdôrazňuje, že Prosus chce v Just Eat využiť svoj rozsiahly obchodný model, ktorý má priniesť vyššiu efektivitu a lepšie prevádzkové výsledky. Podľa testov na vybraných trhoch sa v niektorých mestách podarilo zvýšiť celkové objemy objednávok o viac než 25 % ročne, čo naznačuje, že priestor na zlepšenie stále existuje. Kľúčové bude predovšetkým to, či sa tieto výsledky podarí preniesť z lokálnych testov do širšej európskej siete.
Dôležitou súčasťou celej transakcie je aj riešenie konkurenčných obáv v Európe. Prosus sa v rámci snahy získať Just Eat zaviazal Európskej komisii, že predá väčšinu svojho 27% podielu v konkurenčnej spoločnosti Delivery Hero. Firma už postupne znižuje svoju expozíciu, keď predala časť podielu spoločnosti Uber Technologies a ďalšiu 5% časť fondu Aspex Management z Hongkongu. Tento krok má znížiť regulatorné riziká a zároveň uvoľniť kapitál na ďalšie strategické priority.
Popri Európe Prosus výrazne investuje aj do brazílskeho biznisu Ifood, ktorý patrí medzi jeho najdôležitejšie aktíva v oblasti online rozvozu jedla. Zrýchlené investície do Ifood však povedú k zníženiu výhľadu upravenej EBITDA na rok 2027 na rozmedzie 100 až 150 mil. USD. To ukazuje, že Prosus je ochotný krátkodobo obetovať časť ziskovosti výmenou za posilnenie rastu a konkurenčnej pozície na trhoch, kde vidí dlhodobý potenciál.
Celkovo Prosus uviedol, že za finančný rok 2026 splnil svoje ciele, keď dosiahol tržby 7,3 mld. USD a upravenú EBITDA z e-commerce vo výške 1,1 mld. USD, bez započítania príspevkov Just Eat a francúzskeho online predajcu automobilov La Centrale. Spoločnosť zároveň predala nestrategické aktíva v hodnote 2 mld. USD a ďalší kapitál získala predajom časti podielu v Delivery Hero.
Pre investorov je dôležitý aj pokračujúci program spätných odkupov akcií. Prosus pokračuje v odkupoch tempom 5 mld. USD ročne, pričom podľa vedenia má tento program vrátiť akcionárom Prosusu a materskej spoločnosti Naspers celkovo 50 mld. USD. Financovanie má byť rovnomerne zabezpečené predajom časti podielu v Tencente a hotovosťou. To môže podporovať dôveru investorov, pretože firma kombinuje expanziu v kľúčových oblastiach s návratom kapitálu akcionárom.
Z pohľadu trhu je stratégia Prosusu jasná. Firma chce byť silnejším hráčom v európskom rozvoze jedla, zlepšiť výkonnosť Just Eat po niekoľkých rokoch poklesu a súčasne si udržať flexibilitu vďaka predaju menej strategických aktív. Úspech však nebude automatický. Európsky trh je konkurenčne náročný, marže v rozvoze jedla zostávajú pod tlakom a regulatorný dohľad môže obmedzovať niektoré možnosti expanzie. Ak sa však Prosusu podarí zlepšiť efektivitu a vrátiť Just Eat k rastu objednávok, akvizícia sa môže stať dôležitým pilierom jeho európskej stratégie.
