Vodafone sa prebúdza: Stávka na kľúčové trhy konečne prináša výsledky 📈

- Vodafone vykázal organický rast výnosov zo služieb o 5,1 %, čím prekonal očakávania analytikov.
- Firma sa sústreďuje predovšetkým na hlavné trhy, najmä Nemecko a Veľkú Britániu.
- Odkup podielu vo VodafoneThree za 4,3 mld. GBP posilní pozíciu spoločnosti na britskom trhu.
- Stratégia Margherity Della Valle ukazuje smer k jednoduchšej, efektívnejšej a rastovo silnejšej spoločnosti.
Spoločnosť Vodafone Group oznámila za štvrtý fiškálny štvrťrok lepšie výsledky, než očakávali analytici. Organické výnosy zo služieb vzrástli o 5,1 %, zatiaľ čo trh podľa dát Bloombergu počítal s rastom okolo 4,9 %. Pre investorov ide o dôležitý signál, že rozsiahla transformácia firmy začína prinášať konkrétne výsledky a že zameranie na najsilnejšie trhy môže byť správnou cestou.
Generálna riaditeľka Margherita Della Valle, ktorá stojí na čele Vodafonu od roku 2023, zdôraznila, že po troch rokoch zmien je firma jednoduchšia, efektívnejšia a má silnejší rastový výhľad. Mimoriadne dôležitý je návrat k rastu v Nemecku, ktoré patrí medzi kľúčové trhy skupiny. Okrem toho spoločnosť zaznamenala silný výkon aj v Afrike a Turecku, čo podporilo celkové výsledky.
Vodafone v posledných rokoch výrazne mení svoju stratégiu. Namiesto širokej medzinárodnej prítomnosti sa sústreďuje na trhy, kde má silnejšiu pozíciu a lepšiu šancu dosahovať vyššiu efektivitu. Tento prístup viedol k predaju aktivít v Taliansku a Španielsku, ako aj k zníženiu podielu v holandskom operátorovi VodafoneZiggo. Firma sa tak postupne zbavuje menej strategických aktív a sústreďuje kapitál aj manažérsku pozornosť na oblasti, kde môže získať väčšiu trhovú silu.
Významným krokom je aj nedávno oznámená dohoda o odkúpení podielu CK Hutchison v spoločnosti VodafoneThree za 4,3 mld. GBP. Tento obchod má Vodafonu zabezpečiť plnú kontrolu nad najväčším britským operátorom. V kontexte európskeho telekomunikačného trhu ide o mimoriadne dôležitý krok, pretože sektor dlhodobo trpí roztrieštenosťou, silnou konkurenciou a tlakom na marže.
Európski aj britskí operátori dlhodobo argumentujú, že na zvládnutie vysokých investícií do sietí novej generácie potrebujú väčší rozsah. Budovanie a modernizácia infraštruktúry, najmä v súvislosti s technológiami 5G, sú kapitálovo náročné a firmy často nedokázali tieto náklady plne preniesť na zákazníkov. Konsolidácia trhu preto môže byť cestou, ako zvýšiť efektivitu a zlepšiť návratnosť investícií.
Vodafone sa však vydáva trochu odlišnou cestou než niektorí konkurenti. Zatiaľ čo Deutsche Telekom alebo BT Group výrazne investujú do vlastnej infraštruktúry, Vodafone sa viac orientuje na asset-light model a softvérovo riadený prístup. Firma v minulosti monetizovala časť svojej vežovej infraštruktúry, napríklad cez Vantage Towers, a zároveň rozvíja partnerstvá v oblasti dátových centier s technologickými spoločnosťami, ako sú Microsoft alebo Amazon.
Z pohľadu investorov je aktuálny výsledok pozitívnym potvrdením, že stratégia Margherity Della Valle začína fungovať. Vodafone sa po rokoch expanzie a zložitej štruktúry snaží stať jednoduchšou, kapitálovo efektívnejšou a rastovo atraktívnejšou spoločnosťou. Výzvou však zostávajú silná konkurencia v európskom telekomunikačnom sektore, vysoké investičné nároky a nutnosť udržať rast v Nemecku aj Británii.
Celkovo možno povedať, že Vodafone vstupuje do ďalšej fázy svojej transformácie s lepšou východiskovou pozíciou než v minulých rokoch. Prekonanie očakávaní v organických výnosoch zo služieb, návrat rastu v Nemecku a posilnenie pozície na britskom trhu ukazujú, že strategický obrat smerom ku kľúčovým trhom môže byť pre firmu zásadným impulzom.
Graf VOD.UK (D1)
Akcie Vodafone pokračujú v pozitívnom technickom nastavení a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 1,2105 GBP, teda na hornej hrane sledovaného cenového pásma. Cena sa drží nad oboma kľúčovými kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na úrovni 1,1369 GBP aj nad SMA 100 na úrovni 1,0926 GBP. To potvrdzuje prevahu kupcov a stabilný rastový trend. Dôležité je aj to, že EMA 50 zostáva nad SMA 100, čo podporuje strednodobo býčí technický výhľad.
RSI sa nachádza na hodnote 62,6, teda v pozitívnej oblasti, no zatiaľ pod hranicou prekúpenosti. To naznačuje, že akcie majú stále priestor na ďalší rast, aj keď po poslednom silnejšom pohybe smerom nahor môže trh krátkodobo reagovať výberom ziskov. Teraz je kľúčovou rezistenciou oblasť okolo 1,2190 GBP, kde cena narazila na hornú úroveň grafu. Ak sa akciám podarí túto hladinu presvedčivo prekonať a udržať sa nad ňou, mohlo by dôjsť k pokračovaniu rastu smerom k ďalším vyšším úrovniam. Naopak najbližšia podpora sa nachádza v okolí EMA 50 na cene 1,1369 GBP, prípadne nižšie pri SMA 100 na hodnote 1,0926 GBP. Udržanie ceny nad týmito priemermi bude dôležité pre zachovanie pozitívneho scenára.
Zdroj: xStation5
