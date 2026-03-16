Politická búrka okolo Nvidie: export čipov do Číny desí Washington 🌪️

- Demokrati varujú, že export čipov H200 do Číny môže ohroziť bezpečnosť USA.
- Nvidia licenciu získala, no z programu zatiaľ eviduje nulové tržby.
- V hre sú nové zákony, ktoré majú obmedziť vývoz pokročilých AI technológií do Číny.
- Spor ukazuje rastúce napätie medzi obchodnými záujmami amerických firiem a geopolitickou stratégiou USA.
Povolenie na export čipov Nvidia H200 do Číny vyvolalo v USA ostrú reakciu dvoch vplyvných demokratických zákonodarcov. Senátorka Elizabeth Warrenová a kongresman Gregory Meeks varujú, že rozhodnutie administratívy Donalda Trumpa môže oslabiť národnú bezpečnosť USA a posilniť technologické aj vojenské schopnosti Číny.
Podľa ich vyjadrení získali podrobnosti o prvej schválenej licencii až po viac ako dvoch mesiacoch od žiadosti adresovanej ministerstvu obchodu. Pre obmedzenia nemohli zverejniť konkrétny obsah, uviedli však, že informácie v nich vyvolali ešte väčšie obavy. Licencie na podobné exporty zvyčajne obsahujú údaje o odberateľoch, počte čipov aj bezpečnostných opatreniach proti zneužitiu.
Rozhodnutie povoliť predaj H200 do Číny prišlo už v decembri a znamenalo citeľné zmiernenie predchádzajúcich obmedzení, ktorých cieľom bolo brzdiť čínske ambície v oblasti umelej inteligencie. Nvidia tento krok dlhodobo presadzovala. Firma však argumentuje, že kritici tým nepriamo nahrávajú zahraničnej konkurencii, zatiaľ čo USA by podľa nej mali podporovať domáci priemysel, tvorbu pracovných miest a svoje vedúce postavenie v AI infraštruktúre.
Čip H200 patril v roku 2024 medzi kľúčové produkty na trénovanie pokročilých AI modelov. Medzitým ho už však prekonali novšie čipy Blackwell a neskôr tento rok sa očakáva nástup novej generácie Vera Rubin. Nvidia navyše uviedla, že získala licenciu len na obmedzený počet kusov pre čínskych zákazníkov, pričom export podlieha kontrole a aj 25 % clu. Firma zároveň priznala, že z tohto programu zatiaľ nemá žiadne tržby.
Vo Washingtone sa medzitým diskutuje aj o ďalších limitoch. Podľa skorších informácií americkí predstavitelia zvažujú strop 75 000 čipov na jedného čínskeho zákazníka, pričom celkové dodávky do krajiny by teoreticky mohli dosiahnuť až 1 milión kusov. Nvidia napriek tomu nezmenila svoj výhlaď a naďalej počíta s nulovými príjmami z čínskych dátových centier.
Hlavným problémom zostáva možnosť dvojitého využitia týchto technológií. AI čipy síce majú široké komerčné uplatnenie, zároveň však môžu slúžiť aj na vojenské účely. Práve to je dôvod, prečo Warrenová a Meeks požadujú prijatie bipartistickej legislatívy, ktorá by zabránila prístupu Číny k najvyspelejším americkým technológiám.
Meeks už podporil návrh zákona AI Overwatch Act, ktorý by dal príslušným kongresovým výborom právomoc blokovať predaj AI čipov do rizikových krajín. Návrh má zároveň zakotviť exportné obmedzenia aj pre čipy Blackwell a ďalšie vyspelé produkty smerujúce do krajín pod zbrojným embargom. V Senáte zatiaľ obdobná verzia predložená nebola, Warrenová však naznačila, že je pripravená ju podporiť.
Graf NVD.DE (D1)
Akcie Nvidie sa aktuálne obchodujú okolo 158,84 EUR a v posledných týždňoch prešli skôr do bočného pohybu. Cena sa drží veľmi blízko kĺzavých priemerov, pričom EMA 50 sa nachádza na 157,90 EUR a SMA 100 na 158,96 EUR. To naznačuje, že trh je momentálne v rovnováhe a čaká na silnejší impulz, ktorý určí ďalší smer. Po predchádzajúcej volatilite sa kurz stabilizoval, no zatiaľ chýba jednoznačné potvrdenie nového trendu. RSI sa pohybuje na hodnote 51,0, teda v neutrálnom pásme, čo potvrdzuje absenciu prekúpenosti aj prepredanosti.
Pre ďalší vývoj bude dôležité, či sa akcie dokážu stabilne udržať nad oblasťou 159 EUR a následne preraziť k rezistencii v pásme okolo 166 až 172 EUR. Naopak pri oslabení bude dôležitá podpora v zóne 154 až 148 EUR, kde sa cena v minulosti opakovane odrazila. Celkovo tak titul zostáva v konsolidácii, pričom trh zatiaľ čaká na nový impulz.
Zdroj: xStation5
