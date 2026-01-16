Poludňajšie zhrnutie: Capital flows into European technology stocks 💸🔎

- Sentiment na európskych akciových trhoch zostáva ku koncu týždňa zmiešaný. Index Euro Stoxx 50 klesá o 0,40 %, nemecký DAX rastie o 0,10 % a celkové pohyby sa pohybujú v rozmedzí ±0,40 %.
- Trhovú náladu v Európe čoraz viac ovplyvňuje technologický sektor, ktorý je od začiatku roka silnejší o 11,8 %. Je tak druhým najvýkonnejším sektorom po základných surovinách a výrazne prekonáva americké technologické akcie, ktoré aktuálne konsolidujú.
- Spoločnosti ako ASML, ASM International a BE Semiconductor predstavujú takmer 40 % indexu Stoxx 600 Technology a v tomto roku generovali takmer 90 % ziskov sektora.
- Optimizmus ďalej posilnila spoločnosť TSMC, ktorá predložila veľmi silný výhľad kapitálových výdavkov, čím podporila očakávania trvalého rastu medzi svojimi dodávateľmi.
- Najväčší zmluvný výrobca čipov na svete predpovedá rast capex približne o 30 % v roku 2026 spolu s výrazným zvýšením výdavkov počas nasledujúcich troch rokov.
- Potvrdenie silného dopytu vo výsledkoch TSMC je jasne pozitívne pre európskych dodávateľov dátových centier a zariadení na výrobu polovodičov.
- Očakáva sa, že dopyt po výrobných nástrojoch zostane silný aj po roku 2026, najmä keď budú spustené nové továrne a budú sa postupne zmierňovať kapacitné obmedzenia.
- Morgan Stanley zvýšila cieľovú cenu pre ASML na 1 400 EUR (z približne 1 165 EUR), čo predstavuje približne 20 % potenciál rastu.
- Ide o jedno z najvyšších ocenení na trhu. Banka očakáva silný príliv objednávok v najbližších dvoch až troch štvrťrokoch a zlepšené vyhliadky rastu minimálne do roku 2027.
- Súčasná rally znamená obrat od predchádzajúcej slabosti európskych výrobcov polovodičového vybavenia, ktorí na začiatku AI boomu zaostávali za americkými konkurentmi.
- Oceňovanie európskych technologických firiem postupne dobieha americké.
- ASML sa obchoduje približne za 43-násobok forwardových ziskov, pričom 10-ročný priemer sa pohyboval okolo 29–31-násobku.
- Index Stoxx 600 Technology sa obchoduje približne za 27-násobok forwardových ziskov, čo zhruba zodpovedá americkým úrovniam.
- Globálne trhy vykazujú zmiešaný sentiment: futures na US100 a US500 sú mierne vyššie, zatiaľ čo ázijské akcie dosiahli rekordné úrovne po výsledkoch TSMC.
- Na komoditných trhoch ropa mierne posilnila na približne 59,80 USD za barel, zatiaľ čo drahé kovy ako zlato a striebro mierne klesajú.
- Pozornosť investorov sa môže obrátiť aj na európske akcie v oblasti čistej energie po tom, čo americký súd umožnil spoločnosti Equinor pokračovať vo výstavbe veľkej veternéj farmy pri pobreží New Yorku.
