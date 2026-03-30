Powell hovorí: Trhy sledujú politiku Fedu

Jerome Powell, predseda Federálneho rezervného systému, dnes vystupuje s prejavom, ktorý priťahuje výraznú pozornosť investorov aj analytikov po celom svete. Na pozadí rastúceho geopolitického napätia, najmä v súvislosti s nedávnym vývojom okolo Iránu a širšieho konfliktu na Blízkom východe, sú finančné trhy mimoriadne citlivé na akékoľvek signály týkajúce sa menovej politiky. Globálna ekonomika navyše naďalej čelí inflačným tlakom spôsobeným narušením dodávok a kolísaním cien energií. V tomto prostredí sú Powellove vyjadrenia kľúčové pre pochopenie ďalších krokov Fedu aj jeho výhlaďu inflácie.
Kľúčové body z Powellových komentárov k inflácii a ekonomike:
- Powell si uvedomuje širší inflačný kontext: „Vnímame širší inflačný kontext.“
- Inflačné očakávania zostávajú dobre ukotvené: „Inflačné očakávania sa zdajú byť dobre ukotvené.“
- Fed si bol vedomý, že určitý čas nebude plniť inflačný cieľ: „Fed si uvedomuje, že určitý čas nebude plniť inflačný cieľ.“
- Je viditeľný pokles výnosov štátnych dlhopisov, čo môže ovplyvniť inflačné očakávania: „Výnos päťročného amerického štátneho dlhopisu dnes klesá o 10 bázických bodov na 3,97 %.“
- Nástroje Fedu majú obmedzený vplyv na ponukové šoky: „Nástroje Fedu nemajú na ponukové šoky žiadny významný vplyv.“
- Menová politika je podľa Fedu dobre nastavená na sledovanie dosahu konfliktu na Blízkom východe na ceny pohonných hmôt: „Myslíme si, že politika je v dobrej pozícii na sledovanie toho, ako sa konflikt na Blízkom východe premietne do cien pohonných hmôt.“
- Clá sú vnímané ako jednorazový faktor ovplyvňujúci infláciu: „Clá majú jednorazový vplyv na infláciu.“ / „Myslíme si, že clá predstavujú jednorazové zvýšenie cien.“
- Fed očakáva dosiahnutie 2 % inflačného cieľa: „FOMC dosiahne svoj 2 % inflačný cieľ.“
- Fed sa domnieva, že ekonomika v roku 2024 dosiahla mäkké pristátie: „V roku 2024 sme dosiahli mäkké pristátie.“
- Nie sú viditeľné známky toho, že by predchádzajúce nákupy dlhopisov zo strany Fedu boli inflačné: „Neexistujú známky toho, že by predchádzajúce nákupy dlhopisov Fedom boli inflačné.“
Zdroj: xStation5
