Prečo Volkswagen stráca pôdu pod nohami v Číne a USA? 🚘

- Globálne predaje Volkswagenu v 1. štvrťroku klesli o 4 %
- Najväčší pokles prišiel v Číne a USA
- Najviac oslabujú predaje elektromobilov
- Rast v Európe a Južnej Amerike zatiaľ straty nevykompenzoval
Automobilka Volkswagen zaznamenala v 1. štvrťroku pokles globálnych predajov o 4 % na 2,05 milióna vozidiel. Hlavnou brzdou boli predovšetkým slabšie výsledky v Číne a USA, kde sa firma potýka s rastúcim tlakom konkurencie aj nepriaznivým trhovým prostredím.
V Číne sa dodávky prepadli o 15 %, pričom Volkswagen čoraz viac dopláca na silnejúcu pozíciu domácich výrobcov, ako sú BYD alebo Geely. Tí zákazníkom ponúkajú moderne vybavené modely za atraktívne ceny, najmä v segmente elektromobilov. Práve elektrické vozidlá Volkswagenu zaznamenali v Číne výrazný pokles, čo potvrdzuje, že európska značka na tamojšom trhu stráca konkurencieschopnosť.
Výrazný pokles prišiel aj zo Spojených štátov, kde predaje klesli približne o pätinu. Negatívne sa tu podpisujú aj clá, ktoré komplikujú podmienky na trhu. Slabší vývoj elektromobilov navyše ukazuje, že Volkswagen má problémy presadiť sa aj mimo Európy v kľúčovom segmente budúcnosti.
Naopak určitú oporu skupine poskytla západná Európa, kde predaje vzrástli o 4,2 %, a tiež Južná Amerika s rastom o 7 %. Tieto regióny však zatiaľ nedokážu plne vyvážiť straty z najväčších svetových trhov.
Pod tlakom v Číne sa už ocitajú aj ďalšie značky koncernu. Porsche tu už oznámilo pokles predajov a Škoda sa podľa dostupných informácií chystá tamojší trh opustiť. Dôvod je rovnaký: rýchly presun zákazníkov k domácim elektromobilom.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie Volkswagenu sa obchodujú okolo 89,90 EUR a po výraznejšom výpredaji z druhej polovice februára zostávajú pod oboma kĺzavými priemermi. V posledných dňoch síce prišlo mierne technické oživenie od lokálnych miním, no cena zatiaľ nedokázala výraznejšie prekonať najbližšie rezistentné pásmo. RSI sa pohybuje na úrovni 44,1, teda pod neutrálnou hranicou 50 bodov. To ukazuje na stále slabšie momentum, hoci akcie už nie sú vo výrazne prepredanej zóne. MACD zostáva v zápornom teritóriu, avšak krivky sa dvíhajú a histogram sa zlepšuje, čo môže naznačovať snahu o krátkodobú stabilizáciu po predchádzajúcom poklese.
Z technického pohľadu bude dôležité, či sa Volkswagenu podarí udržať nad oblasťou okolo 89 EUR. Ak áno, trh môže skúsiť rast smerom k 92–94 EUR, kde leží najbližšia rezistencia aj EMA 50. Naopak pri opätovnom oslabení by sa do hry mohla vrátiť podpora v pásme okolo 86,9 až 84,6 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.