Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 75 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
11:49 · 13. apríla 2026

Prečo Volkswagen stráca pôdu pod nohami v Číne a USA? 🚘

Zhrnutie
  • Globálne predaje Volkswagenu v 1. štvrťroku klesli o 4 %
  • Najväčší pokles prišiel v Číne a USA
  • Najviac oslabujú predaje elektromobilov
  • Rast v Európe a Južnej Amerike zatiaľ straty nevykompenzoval

Automobilka Volkswagen zaznamenala v 1. štvrťroku pokles globálnych predajov o 4 % na 2,05 milióna vozidiel. Hlavnou brzdou boli predovšetkým slabšie výsledky v Číne a USA, kde sa firma potýka s rastúcim tlakom konkurencie aj nepriaznivým trhovým prostredím.

V Číne sa dodávky prepadli o 15 %, pričom Volkswagen čoraz viac dopláca na silnejúcu pozíciu domácich výrobcov, ako sú BYD alebo Geely. Tí zákazníkom ponúkajú moderne vybavené modely za atraktívne ceny, najmä v segmente elektromobilov. Práve elektrické vozidlá Volkswagenu zaznamenali v Číne výrazný pokles, čo potvrdzuje, že európska značka na tamojšom trhu stráca konkurencieschopnosť.

Výrazný pokles prišiel aj zo Spojených štátov, kde predaje klesli približne o pätinu. Negatívne sa tu podpisujú aj clá, ktoré komplikujú podmienky na trhu. Slabší vývoj elektromobilov navyše ukazuje, že Volkswagen má problémy presadiť sa aj mimo Európy v kľúčovom segmente budúcnosti.

Naopak určitú oporu skupine poskytla západná Európa, kde predaje vzrástli o 4,2 %, a tiež Južná Amerika s rastom o 7 %. Tieto regióny však zatiaľ nedokážu plne vyvážiť straty z najväčších svetových trhov.

Pod tlakom v Číne sa už ocitajú aj ďalšie značky koncernu. Porsche tu už oznámilo pokles predajov a Škoda sa podľa dostupných informácií chystá tamojší trh opustiť. Dôvod je rovnaký: rýchly presun zákazníkov k domácim elektromobilom.

Graf VOW1.DE (D1)

Akcie Volkswagenu sa obchodujú okolo 89,90 EUR a po výraznejšom výpredaji z druhej polovice februára zostávajú pod oboma kĺzavými priemermi. V posledných dňoch síce prišlo mierne technické oživenie od lokálnych miním, no cena zatiaľ nedokázala výraznejšie prekonať najbližšie rezistentné pásmo. RSI sa pohybuje na úrovni 44,1, teda pod neutrálnou hranicou 50 bodov. To ukazuje na stále slabšie momentum, hoci akcie už nie sú vo výrazne prepredanej zóne. MACD zostáva v zápornom teritóriu, avšak krivky sa dvíhajú a histogram sa zlepšuje, čo môže naznačovať snahu o krátkodobú stabilizáciu po predchádzajúcom poklese.

Z technického pohľadu bude dôležité, či sa Volkswagenu podarí udržať nad oblasťou okolo 89 EUR. Ak áno, trh môže skúsiť rast smerom k 92–94 EUR, kde leží najbližšia rezistencia aj EMA 50. Naopak pri opätovnom oslabení by sa do hry mohla vrátiť podpora v pásme okolo 86,9 až 84,6 EUR.

 

Zdroj: xStation5

 

