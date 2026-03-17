Qualcomm odmeňuje akcionárov 📈

- Qualcomm spúšťa buyback v objeme 20 miliárd USD
- Firma zároveň zvyšuje dividendu na 0,92 USD na akciu
- Akcie v premarkete rástli o viac ako 2 %
- Oznámenie podporuje obraz Qualcommu ako firmy zameranej na výnosy pre akcionárov
Spoločnosť Qualcomm predstavila nový program spätného odkupu akcií v objeme 20 miliárd USD. Ten dopĺňa už skôr schválenú autorizáciu na odkupy vo výške 2,1 miliardy USD. Firma tým vysiela trhu jasný signál, že chce aj naďalej výrazne podporovať návratnosť pre akcionárov.
Pozitívne zareagovali aj samotné akcie, ktoré v predobchodnej fáze rástli o viac než 2 %. Popri buybacku Qualcomm oznámil aj zvýšenie štvrťročnej dividendy o viac než 3 %, konkrétne z 0,89 USD na 0,92 USD na akciu. Manažment tak kombinuje dve kľúčové formy odmeny investorov – odkupy akcií aj pravidelný hotovostný výnos.
Generálny riaditeľ Cristiano Amon zároveň zdôraznil, že firma zostáva zameraná nielen na návratnosť kapitálu, ale aj na pokračujúcu diverzifikáciu biznisu. To je pre Qualcomm dôležité najmä v období, keď sa snaží znižovať závislosť od tradičného trhu so smartfónovými čipmi a rozširovať svoje aktivity aj do ďalších segmentov.
Z investorského pohľadu ide o pozitívnu správu. Veľký buyback totiž môže podporiť zisk na akciu, zatiaľ čo vyššia dividenda zvyšuje atraktivitu titulu pre dlhodobých akcionárov. Trh tak vníma toto oznámenie ako prejav dôvery vedenia vo finančnú silu spoločnosti aj jej budúci vývoj.
