Rast HDP v Spojenom kráľovstve nižší, než sa čakalo. Maloobchodné tržby v Nemecku vyššie, než sa čakalo

Ekonomika Spojeného kráľovstva v poslednom údaji medziročne vzrástla o 0,9 %, čím zaostala za predchádzajúcou hodnotou aj trhovým očakávaním na úrovni 1,1 %. Medzikvartálny rast HDP zostal bez zmeny na 0,6 %, v súlade s odhadmi. V Nemecku maloobchodné tržby pozitívne prekvapili. Medzimesačne vzrástli o 1,1 % a medziročne o 1,8 %, čím pohodlne prekonali očakávania. Dovozné ceny medzimesačne vzrástli o 0,7 %, prebytok bežného účtu sa zúžil na 22,1 mld. EUR a podnikové investície vzrástli medzikvartálne o 0,9 %, v súlade s odhadmi.
Dáta o HDP v Spojenom kráľovstve — kľúčové informácie
- Reálny HDP Spojeného kráľovstva v 1. štvrťroku 2026 vzrástol medzikvartálne o 0,6 %. Tým potvrdil skorší odhad a znamenal jasné zrýchlenie oproti revidovanému rastu o 0,1 % v 4. štvrťroku 2025. Expanzia bola široko rozložená a pozitívne prispeli všetky tri hlavné odvetvia. Hlavným motorom rastu boli služby, ktoré vzrástli o 0,8 %. To naznačuje, že domáca aktivita zostala na začiatku roka odolná.
- Ročný rast HDP za rok 2025 bol mierne revidovaný nižšie na 1,3 % z 1,4 %, po raste o 1,0 % v roku 2024. Revízie boli relatívne malé a odrážali hlavne aktualizované zdrojové dáta a zmeny v sezónnom očistení.
- Reálny HDP na obyvateľa vzrástol v 1. štvrťroku o 0,6 % a medziročne bol vyšší o 0,7 %. To poukazuje na mierne zlepšenie ekonomického výkonu na osobu.
- Situácia domácností bola menej pozitívna. Reálny disponibilný príjem domácností na obyvateľa v 1. štvrťroku klesol o 0,8 %, čím čiastočne zvrátil rast o 1,2 % zo 4. štvrťroka 2025. Miera úspor domácností tiež klesla, a to o 0,7 percentuálneho bodu na 8,9 %, hlavne pre slabší príspevok nepenzijných úspor.
- Celkovo dáta ukazujú, že britská ekonomika vstúpila do roku 2026 v silnejšej kondícii, predovšetkým vďaka sektoru služieb. Slabšie príjmy domácností a nižšie úspory však naznačujú, že spotrebitelia môžu zostať pod tlakom napriek lepšiemu celkovému rastu HDP.
Graf EURGBP (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: ons.gov.uk
Zdroj: ons.gov.uk
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