Rast US100 podporen silným výkonom spoločnosti Micron📈 Alibaba posilňuje o 7 %

Európske depozitné certifikáty (ADR) spoločnosti Alibaba dnes rastú o takmer 8 % a obchodujú sa na najvyšších úrovniach od jesene 2021.
Optimistické výhľady amerického pamäťového giganta Micron podporili rast indexu Nasdaq, pričom silné tržby posilnili dôveru, že trend umelej inteligencie zostáva silný. Analytici spoločností Cantor Fitzgerald a Deutsche Bank zvýšili cieľovú cenu pre akcie Micron (MU.US) na 200 USD, pričom ako kľúčový faktor uviedli AI infraštruktúru. Goldman Sachs stanovil svoj cieľ omnoho opatrnejšie na 145 USD za akciu (viac ako 10 % pod aktuálnou cenou akcií Micronu).
Okrem toho akcie čínskeho technologického giganta Alibaba vzrástli po tom, čo boli výdavky na AI infraštruktúru odhadnuté nad pôvodných 50 miliárd USD. To ďalej posilňuje presvedčenie trhu, že čínske firmy „dobiehajú“ amerických konkurentov.
Micron Technology predstavila výhľady výrazne prekonávajúce očakávania trhu – spoločnosť predpokladá tržby vo výške 12,5 miliardy USD v 1. štvrťroku, zatiaľ čo analytici očakávali 11,9 miliardy USD. Zisk na akciu by mal dosiahnuť 3,75 USD, čo je výrazne nad konsenzom 3,05 USD.
Rast je poháňaný rastúcim dopytom po riešeniach umelej inteligencie, najmä po HBM (High Bandwidth Memory), ktorá je nevyhnutná pre chod AI čipov a systémov.
Generálny riaditeľ Sanjay Mehrotra zdôraznil, že Micron vstupuje do fiškálneho roka 2026 „so silnou dynamikou“ a „najúčinnejším portfóliom vo svojej histórii.“ Naďalej zostáva jediným výrobcom pamätí so sídlom v USA.
Vo 4. štvrťroku (ukončenom 28. augusta) spoločnosť vykázala nárast tržieb o 46 % na 11,3 miliardy USD a zisk na akciu 3,03 USD, čím prekročila očakávania.
Akcie po výsledkoch posilnili o viac ako 3 % a od začiatku roka sa ich hodnota takmer zdvojnásobila, čím výrazne prekonali konkurenciu, a to vďaka AI boomu a rastúcemu dopytu zo sektora dátových centier, ktorý teraz tvorí viac ako polovicu príjmov skupiny. Dnes by akcie mohli dosiahnuť nové maximum nad 170 USD.
