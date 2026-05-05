RBA zvyšuje úrokové sadzby v Austrálii 🔎 Varovný signál pre trhy?

RBA zvýšila svoju základnú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,35 %, čo je najvyššia úroveň od novembra 2023. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami trhu a odráža viac jastrabiu reakciu na pretrvávajúcu infláciu, odolný trh práce a rastúce externé riziká vyplývajúce z vyšších cien ropy a plynu. Investori teraz dostali potvrdenie, že centrálne banky sú ochotné vrátiť sa k sprísňovaniu menovej politiky, a to aj po rekordnom zvyšovaní sadzieb z predchádzajúcich rokov.
- Inflácia CPI v Austrálii dosiahla v marci 2026 podľa údajov ABS medziročne 4,6 %. Naďalej tak zostáva výrazne nad cieľovým pásmom RBA vo výške 2–3 %. Ukazovatele jadrovej inflácie tiež zostávajú zvýšené, čo naznačuje, že cenové tlaky nie sú obmedzené iba na najviac volatilné zložky.
- Trh práce naďalej dáva RBA priestor na sprísnenie. Nezamestnanosť zostáva na 4,3 % a miera participácie je stále vysoká. Kľúčovým rizikom pre RBA je však pretrvávajúca inflácia v službách, ktorá môže zostať zvýšená aj pri pokračujúcej dezinflácii tovarov.
- Globálne prostredie sa zhoršilo pre vyššiu volatilitu na energetických trhoch. Dôvodom je najmä eskalácia napätia na Blízkom východe a narušenie trás pre dodávky ropy. Vyššie ceny energií by mohli v 2. štvrťroku opäť zvýšiť infláciu, najmä prostredníctvom pohonných hmôt, dopravy a širších výrobných nákladov.
- Podľa T. Rowe Price bude RBA pravdepodobne preferovať skorší zásah, aby obmedzila sekundárne dopady a zabránila rastu inflačných očakávaní. Pred rozhodnutím trhy oceňovali 75 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov a približne 2,5 ďalšieho zvýšenia do konca roka 2026.
- Spoločnosť VanEck naopak označila zvýšenie sadzieb za „vopred jasný záver“ a uviedla, že inflácia bola zotrvalo zvýšená už pred eskaláciou napätia na Blízkom východe. Anthony Malouf zo spoločnosti Ebury uviedol, že argumenty pre sprísnenie boli jasné: inflácia zostáva zvýšená a trh práce naďalej vykazuje odolnosť.
- Očistená priemerná inflácia zostáva na 3,3 %, čo podporuje názor, že domáce cenové tlaky sú pre RBA stále príliš vysoké. Rast zamestnanosti zostáva solídny a je ťahaný najmä pracovnými miestami na plný úväzok. To znižuje riziko okamžitého spomalenia po zvýšení sadzieb. RBA zostáva v režime boja s infláciou, pričom ďalší vývoj sadzieb bude teraz do veľkej miery závisieť od cien energií, inflácie v službách a odolnosti trhu práce.
Zhrnutie (RBA – po rozhodnutí a komentároch guvernérky Bullockovej)
- RBA poukazuje na štrukturálny problém na strane ponuky v ekonomike, pričom aktivita sa blíži ku kapacitným obmedzeniam.
- Centrálna banka zdôrazňuje potrebu ochladiť dopyt, aby lepšie zodpovedal obmedzenej ponuke.
- Rast reálnych miezd je vnímaný ako rizikový faktor, ktorý by mohol brániť návratu inflácie k cieľu, ak zostane príliš silný.
- RBA signalizuje, že skorší nadmerný dopyt voči ponuke bol kľúčovým dôvodom sprísňovania, a to už pred konfliktom na Blízkom východe.
- Centrálna banka zdôrazňuje úlohu fiškálnej politiky. Dodatočná vládna podpora domácností môže sťažiť tlmenie dopytu.
- Trh práce zostáva napätý a očakáva sa, že zamestnanosť bude ďalej rásť aj napriek prísnejšej menovej politike.
- RBA zdôrazňuje, že jej mandát zahŕňa infláciu aj plnú zamestnanosť. Rovnováha medzi nimi však závisí od aktuálnych makroekonomických rizík.
- Aktuálne sa väčší dôraz kladie na kontrolu inflácie, zatiaľ čo riziká na trhu práce zostávajú sledované.
- RBA pripúšťa, že ďalšie zvyšovanie sadzieb je pre domácnosti záťažou. Inflácia však zároveň znižuje reálne príjmy.
- Inflácia by mala podľa projekcií dosiahnuť vrchol okolo 4,8 % v júni, hoci výhlaď zostáva neistý pre geopolitický vývoj.
- Ropný šok zvýšil inflačné tlaky a prostredníctvom vyšších nákladov na energie a dopravu sa prelieva do ďalších sektorov.
- Aj keď ceny ropy klesnú, očakáva sa, že inflačné dopady určitý čas pretrvajú.
- RBA naznačuje, že bez konfliktu na Blízkom východe mohla byť trajektória sadzieb menej reštriktívna. Súčasné podmienky však vyžadujú prísnejší postoj.
- Rastúce ceny pohonných hmôt znižujú reálne príjmy domácností a zhoršujú celkové ekonomické podmienky.
- Centrálna banka pripúšťa riziká recesie, ak bude konflikt dlhodobý. Zároveň zdôrazňuje, že tieto riziká bude priebežne vyhodnocovať.
- Dopad na menovú politiku: RBA zostáva závislá od dát a flexibilná. Je pripravená upraviť svoj postoj podľa rovnováhy medzi infláciou, rastom a trhom práce.
Graf AUDUSD (D1)
Zdroj: xStation5
