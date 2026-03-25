Rivian – partnerstvo s Uberom a model R2. Je to „zabijak Tesly“?

Rivian je stále nový a relatívne malý hráč na trhu elektromobility, zároveň však disponuje obrovským potenciálom. Sú riziká, ktorým firma čelí, rovnako veľké? Elektromobily bez ohľadu na osobný postoj jednotlivých investorov zostanú nevyhnutnou súčasťou automobilového priemyslu a dopravy na mnoho rokov, ak nie desaťročí. Rivalita medzi Teslou, BYD a tradičnými automobilkami je v centre záujmu trhu aj analytického výskumu. Napriek tomu rozsah týchto hráčov a intenzita ich konkurencie neznamenajú, že o obchodných modeloch už bolo povedané všetko.
Tesla aj BYD sa sústreďujú na naháňanie úspor z rozsahu, čo tlačí marže v sektore na nové minimá, vynucuje si nákladné investície a živí cenové vojny. Tradičné automobilky v USA aj v Európe sa zjavne trápia s tým, ako „prebudovať“ továrne, modelové rady, dealerské siete aj dizajnérske oddelenia pre elektrické autá. V tomto kontexte predstavuje „postupný“ prístup Rivianu svieži vietor v odvetví aj na trhu. Inovácie vo výrobných technológiách, riadení a materiáloch umožňujú aj relatívne malým firmám konkurovať obrovským konglomerátom, čo by si ešte pred desiatimi či dvanástimi rokmi bolo ťažké predstaviť.
Nadchádzajúce uvedenie modelu R2 je podľa mnohých analytikov a investorov pre firmu zlomovým okamihom, a to z dobrého dôvodu. Na R2 sa dá pozerať z dvoch uhlov. Na jednej strane predstavuje odklon od doterajšieho imperatívu firmy: ľahkosti a efektivity. Na druhej strane ide o krok smerom k škálovateľnosti a rastu, čo je nevyhnutné, ak sa má firma stať niečím viac než len trhovou kuriozitou.
K dnešnému dňu má spoločnosť viacero riešení unikátnych pre celé odvetvie, vlastné komponenty aj softvér, ktoré môžu konkurovať lídrom trhu napriek tomu, že Rivian vynakladá iba zlomok ich nákladov na vývoj a výrobu. Vertikálna integrácia systémov a riešení spolu s platformizáciou dáva firme výhodu, ktorú na ultrakonkurenčnom trhu zúfalo potrebuje.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Ďalšiu výhodu, ktorá podľa všetkého ešte nie je plne započítaná v trhovej valuácii, firme prináša jej nedávna dohoda s Uberom. Vzhľadom na potenciál dodávať vozidlá hegemonovi trhu spolujázd a tiež s ohľadom na nedávny joint venture s Volkswagenom sa Tesla môže dostať do situácie, keď Rivian „preskočí niekoľko krokov“ a začne monetizovať robotaxi, pričom obíde väčšinu problémov, s ktorými sa firma Elona Muska trápi.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Ďalšou podporou pre Rivian je ťažko prehliadnuteľný rast cien palív. Ropný trh sa nedokáže zbaviť, ani výraznejšie znížiť, svoju závislosť od Blízkeho východu, globálna ekonomika však môže svoju závislosť od ropy výrazne obmedziť. Cena benzínu v USA vzrástla za posledný mesiac približne o 30 %. Ak vezmeme do úvahy takmer trvalú reputačnú krízu Elona Muska medzi súčasnými aj potenciálnymi majiteľmi elektromobilov, môžu vysoké ceny palív dať Rivianu šancu získať významný podiel na trhu v najlepšom možnom momente, najmä s blížiacim sa uvedením modelu R2.
Firma však stále čelí viacerým rizikám, nielen príležitostiam. V tejto chvíli je stále stratová, hoci trend sa výrazne zlepšuje. Spoločnosť sľubuje výrazný rast finančných ukazovateľov a dáta tieto ambície čiastočne podporujú, napriek tomu stojí za to položiť si otázky:
- Do akej miery je tento rast už započítaný v cene akcií, ak vôbec?
- Ako pravdepodobné je, že firma naplní taký ambiciózny scenár expanzie v takom náročnom trhovom prostredí?
Investori, súčasní aj potenciálni, budú odpovede na tieto otázky hľadať počas konferenčného hovoru spoločnosti k výsledkom 12. mája.
RIVN.US (D1)
Akcie spoločnosti pokračujú od začiatku roka 2024 vo volatilnom uptrende. Veľmi dôležitým signálom je prekríženie EMA100 a EMA200, čo je silný býčí signál. Treba však pripomenúť, že valuácia aj napriek nedávnym ziskom stále zostáva výrazne pod maximami z obdobia IPO v roku 2021.
