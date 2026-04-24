Robotaxi od Tesly sa blíži. Musk plní dlho sľubovaný plán 🚘

- Tesla podľa Muska spustila výrobu Cybercabu.
- Vozidlo má byť súčasťou siete Robotaxi a je navrhnuté bez volantu a pedálov.
- Projekt prichádza v čase slabších globálnych predajov Tesly.
- Hlavnou neistotou zostávajú regulácie, bezpečnosť a rýchlosť komerčného nasadenia.
- Tesla podľa Muska spustila výrobu Cybercabu.
- Vozidlo má byť súčasťou siete Robotaxi a je navrhnuté bez volantu a pedálov.
- Projekt prichádza v čase slabších globálnych predajov Tesly.
- Hlavnou neistotou zostávajú regulácie, bezpečnosť a rýchlosť komerčného nasadenia.
Tesla podľa Elona Muska spustila výrobu svojho dlho očakávaného modelu Cybercab, ktorý má byť kľúčovou súčasťou budúcej siete robotaxi. Musk to oznámil v piatok na sociálnej sieti X, čím potvrdil štart projektu, ktorý firma sľubovala už dlhší čas.
Cybercab má predstavovať nový smer Tesly mimo klasického trhu s elektromobilmi. Ide o futuristicky navrhnuté dvojdverové vozidlo pre dve osoby, ktoré bolo predstavené bez volantu a pedálov. Práve táto konštrukcia však znamená, že Tesla bude na širšie nasadenie pravdepodobne potrebovať výnimky od amerických regulátorov.
Automobilka chce Cybercab zaradiť do svojej siete Robotaxi, ktorá má fungovať ako kombinovaná flotila vozidiel s ľudským bezpečnostným dohľadom aj bez neho. Pre Teslu ide o dôležitý krok, pretože autonómne riadenie a robotaxi patria medzi hlavné argumenty, ktorými Musk dlhodobo podporuje rastový príbeh firmy.
Štart výroby prichádza v čase, keď Tesla čelí slabším globálnym predajom. Cybercab tak môže investorom ponúknuť nový impulz a posilniť vieru, že firma dokáže nájsť ďalší zdroj rastu mimo tradičného predaja elektromobilov. Zároveň však zostáva otázkou, ako rýchlo sa podarí prekonať regulačné prekážky a či bude technológia dostatočne pripravená na komerčnú prevádzku.
Z pohľadu investorov bude kľúčové sledovať nielen tempo výroby, ale najmä reálne nasadenie Cybercabu do prevádzky. Ak Tesla dokáže robotaxi úspešne spustiť vo väčšom rozsahu, môže ísť o významný míľnik. Ak sa však projekt zdrží pre regulácie alebo technické obmedzenia, očakávania trhu môžu rýchlo ochladnúť.
Graf TSLA.DE (D1)
Akcie Tesly zostávajú v technicky slabšom nastavení a aktuálne sa pohybujú okolo 321,60 EUR. Cena sa stále nachádza pod EMA 50 na úrovni 332,65 EUR aj pod SMA 100 na hodnote 354,86 EUR, čo potvrdzuje, že strednodobý trend zostáva skôr negatívny. Krátkodobo sa Tesla pokúsila o obrat, keď cena prudko vyskočila k oblasti 337 EUR, ale tento rast zatiaľ nedokázala udržať. Aktuálny návrat pod hladinu 321,60 EUR naznačuje, že kupujúci strácajú kontrolu a trh opäť testuje nižšie úrovne. RSI sa nachádza na hodnote 47,1, teda tesne pod neutrálnou hranicou, čo ukazuje na slabšie momentum bez jasného signálu prepredanosti.
Pre návrat býčieho scenára by bolo dôležité, aby sa cena dostala späť nad 332–337 EUR, kde sa nachádza EMA 50 a krátkodobá rezistenčná zóna. Ak sa akcie udržia pod touto oblasťou, zostáva vyššie riziko ďalšieho poklesu smerom k podpore okolo 311 EUR. Prípadné prelomenie tejto hladiny by mohlo otvoriť priestor na opätovný test oblasti 290 EUR, odkiaľ prišiel posledný výrazný odraz.
Zdroj: xStation5
