Ryanair čelí vyšetrovaniu pre poplatky 🚨

Letecká spoločnosť Ryanair Holdings sa dostala pod tlak britského protimonopolného a spotrebiteľského úradu Competition and Markets Authority (CMA). Ten začal vyšetrovanie kvôli tomu, či je poplatok za sedenie rodičov vedľa detí férový z pohľadu zmluvného práva.
Podľa pravidiel dopravcu musia rodičia sedieť vedľa detí vo veku 2 až 11 rokov. Za túto možnosť si však cestujúci musia priplatiť 8 libier za let. Práve táto kombinácia povinnosti a dodatočného poplatku je teraz predmetom kontroly britského úradu.
CMA uviedla, že podľa jej prieskumu je Ryanair jedinou veľkou leteckou spoločnosťou lietajúcou z Veľkej Británie, ktorá takýto poplatok uplatňuje. Úrad sa preto zameriava na to, či zákazníci nie sú stavaní do nevýhodnej pozície, keď musia zaplatiť za službu, ktorú im pravidlá dopravcu zároveň fakticky ukladajú.
Ryanair obvinenia odmieta. Spoločnosť uviedla, že jej politika rodinného sedenia je plne v súlade so všetkými relevantnými zákonmi a reguláciami. Dopravca zároveň tvrdí, že tento systém rodinám šetrí peniaze. Vyšetrovanie označil za neopodstatnené a uviedol, že sa teší na vyvrátenie tvrdení CMA.
Z pohľadu investorov nejde iba o otázku jedného poplatku. Ryanair dlhodobo stavia svoj obchodný model na nízkych základných cenách leteniek a príjmoch z doplnkových služieb. Práve poplatky za sedadlá, batožinu alebo ďalšie voliteľné služby tvoria dôležitú časť príjmov nízkonákladových aeroliniek.
Ak by vyšetrovanie viedlo k nutnosti zmeniť pravidlá, mohlo by to vytvoriť tlak na časť výnosov z doplnkových služieb. Ešte významnejší však môže byť reputačný dopad, pretože téma rodinného cestovania je citlivá a môže vyvolať negatívne reakcie zákazníkov aj verejnosti.
Na druhej strane je Ryanair známy agresívnou obranou svojho nízkonákladového modelu a podobné spory nemusia automaticky znamenať zásadné finančné ohrozenie. Kľúčové bude, či CMA dospeje k záveru, že poplatok skutočne porušuje spotrebiteľské pravidlá, alebo či dopravca svoju politiku obháji.
Graf Ryanair (RYAAY.US, D1)
Zdroj: xStation5
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