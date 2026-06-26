Safran zvažuje akvizíciu francúzskeho výrobcu námorných dronov Exail 🌊

Francúzska spoločnosť Safran podľa dostupných informácií zvažuje možnú akvizíciu firmy Exail Technologies, ktorá sa špecializuje na námorné drony a systémy na odstraňovanie mín. Rokovania sa zatiaľ nachádzajú v ranej fáze a nie je isté, či skutočne povedú k ponuke alebo finálnej dohode.
Exail sa na trhu naposledy obchodoval okolo 101,50 EUR za akciu, čo firmu oceňuje približne na 1,6 miliardy EUR. Popri Safrane by sa o spoločnosť mohli zaujímať aj ďalšie francúzske obranné firmy. Atraktivita Exailu rastie najmä pre zvýšený dopyt po systémoch na odstraňovanie mín, ktorý podporuje napätie na Blízkom východe a zamínovanie strategických námorných trás vrátane Hormuzského prielivu.
Safran je známy predovšetkým výrobou leteckých motorov a komponentov, ale významnú časť jeho podnikania tvoria aj obranné technológie. Firma vyrába okrem iného navigačné systémy a ďalšie vojenské vybavenie. Práve preto by prípadné prevzatie Exailu dávalo strategický zmysel. Safran by si tým posilnil pozíciu v oblasti námornej robotiky, autonómnych systémov a technológií pre modernú obranu.
Exail pôsobí v segmente podmorských a námorných dronov, kde súperí s väčšími hráčmi, ako sú Thales, Saab alebo Kongsberg Gruppen. Jeho špecializácia na drony určené na vyhľadávanie a ničenie mín je v súčasnom geopolitickom prostredí veľmi žiadaná. Námorná bezpečnosť sa totiž stáva kľúčovou témou nielen pre armády, ale aj pre globálny obchod a energetické dodávky.
Významnú úlohu vo firme stále zohráva rodina Gorgé. Členovia rodiny vrátane generálneho riaditeľa Raphaëla Gorgého držia približne 41 % akcií Exailu a majú 56 % hlasovacích práv. To znamená, že prípadná transakcia by pravdepodobne musela získať ich podporu. Rodinná holdingová spoločnosť už v marci predala akcie v hodnote 75,6 milióna EUR za cenu 126 EUR za kus po tom, čo akcie výrazne vzrástli.
Akcie Exailu sa po vypuknutí vojny dostali až takmer k úrovni 150 EUR, neskôr však oslabili. Na sentiment negatívne pôsobí spor medzi spoločnosťou a kľúčovým investorom ICG o ocenenie firmy. Exail rokuje o odkúpení dlhopisov a preferenčných akcií držaných týmto britským investorom a zároveň sa snaží dokončiť bankové refinancovanie do konca roka.
Dôležitým impulzom pre rast akcií Exailu bola veľká zákazka z minulého roka v hodnote približne 400 miliónov EUR na minolovné drony pre nemenované námorníctvo. Táto objednávka ukázala, že firma dokáže získavať významné kontrakty v rýchlo rastúcom obrannom segmente.
Z pohľadu investorov by prípadný záujem Safranu mohol potvrdiť, že európske obranné technológie zostávajú veľmi atraktívne. Segment dronov, autonómnych systémov a námornej bezpečnosti môže ďalej ťažiť z vyšších vojenských rozpočtov a rastúcej potreby chrániť strategické obchodné trasy. Zároveň však platí, že pri Exaili zostáva dôležité sledovať výslednú cenu prípadnej transakcie, postoj rodiny Gorgé a vyriešenie vzťahu s investorom ICG.
Graf Exail Technologies (EXA.FR, D1)
Zdroj: xStation5
Graf Safran (SAF.FR, D1)
Zdroj: xStation5
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