Samsung na vlne AI. Stačil investorom rekordný zisk?

Samsung Electronics zverejnil predbežné odhady výsledkov za druhý štvrťrok 2026, ktoré naznačujú spektakulárne zlepšenie finančnej kondície spoločnosti. Kórejský technologický gigant odhaduje, že jeho prevádzkový zisk dosiahol približne 89,4 bilióna wonov, čo zodpovedá takmer 58 miliardám dolárov. Tržby podľa predbežných odhadov spoločnosti mali dosiahnuť zhruba 171 biliónov wonov, čo je viac ako dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
Úplná finančná správa bude zverejnená neskôr, avšak už predbežné údaje ukazujú rozsah ziskov Samsungu, ktorých výsledky boli tažené predovšetkým globálnym boomom v oblasti umelej inteligencie. Rastúci dopyt po dátových centrách, pokročilých výpočtových čipoch a pamätiach využívaných v systémoch AI výrazne zlepšil situáciu najväčšieho svetového výrobcu polovodičových pamätí.
Samsung v súčasnosti využíva jednu z najväčších zmien na trhu technológií za posledné roky. Rozvoj generatívnej umelej inteligencie spôsobil prudký nárast dopytu po pamätiach DRAM aj NAND a výrobcovia integrovaných obvodov si čiastočne obnovili predtým stratenú ziskovosť. Ešte nedávno sa segment pamätí potýkal s poklesom cien a nadmernou ponukou, avšak vlna investícií do infraštruktúry AI tento trend úplne obrátila.
Napriek veľmi silným odhadom reagovali investori chladnokrvne. Akcie Samsungu v Soule klesli o viac ako 10 percent a strhli so sebou celý kórejský akciový trh. Dôvodom nebol slabý výsledok, ale veľmi vysoké očakávania, ktoré trh už premietol do ocenenia spoločnosti. Akcie Samsungu tento rok vzrástli o takmer 150 %, pretože investori predpokladali, že koncern bude jedným z najväčších príjemcov boomu umelej inteligencie.
Trh si čoraz častejšie kladie otázku, či obrovské investície do rozvoja infraštruktúry AI sa premietnu do rovnako vysokých ziskov v nasledujúcich rokoch. Obavy sa týkajú okrem iného rastúcej konkurencie, rizika nadmerných výrobných kapacít a tiež toho, či súčasné tempo technologických výdavkov bude možné udržať.
Samotný rozsah zlepšenia výsledkov však zostáva pôsobivý. Samsung, ktorý sa ešte nedávno vyrovnával s náročným obdobím na trhu pamätí, sa opäť ocitol v centre globálneho súperenia o dodávky komponentov pre rozvoj umelej inteligencie. Predbežné údaje za druhý štvrťrok ukazujú, že AI sa pre kórejského giganta stala jedným z najdôležitejších zdrojov rastu — hoci investori dnes neočakávajú len rekordy, ale aj potvrdenie, že súčasná rastová vlna vydrží ešte niekoľko ďalších rokov.
Zdroj: xStation5
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