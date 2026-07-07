📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (6.7.2026)

Víťazi:
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Arista Networks Inc (ANET) +8,31 %: Poskytuje softvérovo definované cloudové sieťové riešenia pre veľké dátové centrá a korporátne siete.
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Western Digital Corp (WDC) +7,14 %: Vyrába pevné disky, flash pamäte a ďalšie úložné riešenia pre spotrebiteľov aj dátové centrá.
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Tesla Inc (TSLA) +6,69 %: Navrhuje a vyrába elektromobily, solárne panely a systémy pre ukladanie elektrickej energie.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) +6,61 %: Patrí medzi popredných svetových vývojárov a výrobcov polovodičov, procesorov a grafických čipov.
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NetApp Inc (NTAP) +6,08 %: Zameriava sa na cloudové dátové riešenia a systémy pre efektívne ukladanie a správu dát.
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Vertiv Holdings Co (VRT) +5,97 %: Dodáva kritickú digitálnu infraštruktúru, predovšetkým chladiace a napájacie systémy pre dátové centrá.
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Seagate Technology Holdings PL (STX) +5,86 %: Patrí k popredným svetovým výrobcom pevných diskov a riešení pre ukladanie dát.
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QUALCOMM Inc (QCOM) +5,80 %: Vyvíja bezdrôtové komunikačné technológie a vyrába čipy pre mobilné zariadenia (napr. Snapdragon).
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PACCAR Inc (PCAR) +5,36 %: Patrí medzi najväčších svetových výrobcov ľahkých, stredných a ťažkých nákladných vozidiel (značky DAF, Peterbilt, Kenworth).
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Interactive Brokers Group Inc (IBKR) +5,10 %: Prevádzkuje medzinárodnú maklérsku platformu, ktorá umožňuje elektronické obchodovanie s akciami, opciami, futures a forexom.
Porazení:
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O'Reilly Automotive Inc (ORLY) -6,66 %: Prevádzkuje rozsiahlu sieť predajní s náhradnými dielmi, náradím a vybavením pre automobily.
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AutoZone Inc (AZO) -6,38 %: Je popredným maloobchodným predajcom a distribútorom automobilových náhradných dielov a príslušenstva.
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Alexandria Real Estate Equities (ARE) -5,15 %: Funguje ako realitný fond (REIT), ktorý sa špecializuje na prenájom laboratórií a kancelárií pre technologické a biotechnologické firmy.
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Constellation Brands Inc (STZ) -4,94 %: Patrí medzi popredných medzinárodných výrobcov a predajcov piva, vína a liehovín (napr. značky Corona či Modelo v USA).
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Tractor Supply Co (TSCO) -4,85 %: Prevádzkuje sieť predajní zameraných na potreby pre vidiecky životný štýl, poľnohospodárstvo a chov zvierat.
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Keurig Dr Pepper Inc (KDP) -4,65 %: Pôsobí ako významný výrobca nealkoholických nápojov a kávových systémov.
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CoStar Group Inc (CSGP) -4,33 %: Poskytuje informačné, analytické a marketingové služby pre sektor komerčných nehnuteľností.
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Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) -3,98 %: Prevádzkuje obľúbený americký reťazec fast-casual reštaurácií špecializujúci sa na mexickú kuchyňu.
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J M Smucker Co/The (SJM) -3,97 %: Vyrába a predáva značkové potraviny a nápoje, od káv a džemov až po krmivá pre domáce zvieratá.
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General Mills Inc (GIS) -3,86 %: Patrí medzi popredných svetových výrobcov a predajcov značkových potravín, od cereálií až po jogurty.
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