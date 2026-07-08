Samsung spúšťa masovú výrobu pamätí pre Nvidiu

Samsung Electronics oznámil spustenie masovej výroby pokročilých pamäťových riešení určených pre platformu umelej inteligencie Nvidia Vera Rubin. Správa prichádza vo veľmi dôležitom momente pre kórejský koncern, ktorý niekoľko dní predtým zverejnil predbežné odhady štvrťročných výsledkov poukazujúce na výrazné oživenie poháňané boomom v oblasti umelej inteligencie. Samsung odhaduje, že v druhom štvrťroku 2026 jeho prevádzkový zisk dosiahol približne 89,4 bilióna wonov a tržby sa vyšplhali na približne 171 biliónov wonov. Ide však stále o predbežné údaje, pričom úplná finančná správa bude zverejnená neskôr.
Kombinácia rekordných výsledkov a rozširujúcej sa spolupráce s Nvidiou ukazuje, ako výrazne Samsung profituje z aktuálnej vlny investícií do umelej inteligencie. Kórejský gigant už nie je vnímaný výlučne ako výrobca pamätí, ale ako jeden z kľúčových dodávateľov infraštruktúry umožňujúcej rozvoj najvyspelejších systémov AI.
Spustenie masovej výroby nových riešení pre platformu Vera Rubin dokazuje, že súboj o dominanciu v oblasti umelej inteligencie zahŕňa oveľa viac než samotné procesory. Na fungovanie moderných modelov je potrebný celý technologický ekosystém, v ktorom rovnako dôležitú úlohu zohrávajú pamäte, ukladanie dát a serverová infraštruktúra.
Práve tento trhový segment sa stal jedným z najväčších príjemcov súčasnej revolúcie AI. Rastúce investície do dátových centier spôsobujú prudký nárast dopytu po komponentoch potrebných na obsluhu čoraz väčších modelov umelej inteligencie. Spoločnosti ako Samsung sa snažia využiť tento trend a posúvajú sa čoraz vyššie v hodnotovom reťazci.
Pre Samsung je to mimoriadne dôležitý moment. Spoločnosť sa ešte nedávno vyrovnávala so slabšou konjunktúrou na trhu pamätí, avšak rozvoj AI úplne zmenil situáciu v odvetví polovodičov. Rastúci dopyt po riešeniach využívaných v dátových centrách umožnil firme obnoviť ziskovosť a opäť sa dostať do centra pozornosti investorov.
Spolupráca s Nvidiou má aj strategický význam. Americký gigant zostáva lídrom trhu AI čipov, no jeho úspech závisí od celého ekosystému dodávateľov. Najvyspelejšie čipy potrebujú na dosiahnutie plného výkonu zodpovedajúcu infraštruktúru, a preto sa spoločnosti dodávajúce kľúčové komponenty stávajú čoraz dôležitejším článkom celého reťazca.
Príbeh Samsungu tak odráža širšiu zmenu prebiehajúcu na technologickom trhu. Boom umelej inteligencie nevytvára víťazov výlučne medzi výrobcami modelov či procesorov. Čoraz väčšiu úlohu zohrávajú aj spoločnosti budujúce zázemie tejto revolúcie.
Samsung chce byť jedným z takýchto základných pilierov. Firma, ktorá desaťročia budovala pozíciu jedného z najväčších svetových výrobcov pamätí, sa dnes snaží využiť svoju škálu a technológiu, aby sa stala jedným z kľúčových hráčov v ére umelej inteligencie.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Čínsky DeepSeek chystá vlastný AI čip, Nvidia klesá o 2 % 📉
Meškania v Nvidii: Je projekt Kyber v ohrození?
OpenAI ponúka Trumpovej administratíve časť akcií. Prichádza nová éra štátneho vplyvu v AI? ⚠️
AMS OSRAM: Bude to ďalší Micron?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.