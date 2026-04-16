Sektory energetiky a utilít v USA v centre pozornosti 🔍 Čo ukážu spoločnosti z indexu S&P 500?

Začiatok výsledkovej sezóny za Q1 2026 ukazuje jasnú divergenciu medzi sektormi energetiky a utilít v rámci S&P 500. V energetike pretrváva napätie medzi podporným prostredím vyšších cien ropy a zhoršujúcimi sa očakávaniami pri niektorých najväčších spoločnostiach. Naopak utility zostávajú jedným zo stabilnejších segmentov trhu, podporované svojím defenzívnym charakterom aj štrukturálne rastúcim dopytom po elektrine.
Energetické spoločnosti
Pri energetickom sektore sa aktuálne očakáva, že bude z pohľadu medziročného rastu ziskov jedným z najslabších v rámci indexu, s odhadovaným poklesom o 0,1 %. Výhlaď sektora výrazne ovplyvnili revízie smerom nadol pri spoločnosti Exxon Mobil, ktorá je teraz hlavným faktorom očakávaného poklesu ziskov. Bez započítania Exxonu by sektor vykazoval solídny rast ziskov, čo naznačuje, že slabosť je koncentrovaná, nie plošná.
- Najsilnejšími segmentmi sú aktuálne rafinácia, marketing a midstream infraštruktúra, ktoré ťažia zo zlepšených trhových podmienok. Naopak integrované ropné a plynárenské firmy, spoločnosti poskytujúce služby pre ropné polia a firmy zamerané na upstream vykazujú slabšiu výkonnosť.
- Hoci rastúce ceny ropy podporujú sentiment, priemerná cena ropy za štvrťrok bola len mierne vyššia než pred rokom, čo obmedzuje pozitívny vplyv na zisky.
- Kľúčovou premennou zostáva geopolitika. Udržateľnosť zvýšených cien ropy bude závisieť od vývoja na Blízkom východe a od jeho vplyvu na dodávky a exportnú infraštruktúru.
- Zároveň producenti zachovávajú kapitálovú disciplínu bez výraznejšej zmeny v plánoch ťažby alebo capexu, čo naznačuje, že súčasné cenové prostredie zatiaľ nie je vnímané ako štrukturálne vyšší režim.
- Strednodobé očakávania však zostávajú silné a trh predpokladá výrazné zrýchlenie rastu ziskov v nasledujúcich štvrťrokoch.
Eskalácia napätia na Blízkom východe vytlačila cenu WTI nad 100 USD za barel po prvý raz od roku 2022, čo priamo podporilo tržby spoločností typu E&P s vysokou expozíciou na ropu. Tento efekt bude pravdepodobne viditeľný aj v aktuálnych výsledkoch. To kontrastuje s producentmi zameranými na zemný plyn, kde ceny zostávajú relatívne stabilné napriek dočasnému rastu počas Winter Storm Fern. Dopyt po exporte LNG v USA obmedzuje vysoké využitie kapacít, zatiaľ čo zásoby zostávajú blízko päťročného priemeru.
Napriek vyšším cenám zostáva trvácnosť ropnej rally neistá a vo veľkej miere závislá od ďalšieho vývoja konfliktu. Preto nie je jasné, či sa vyššie ceny premietnu do dlhodobo udržateľnejšej ziskovosti veľkých ropných spoločností.
Rozsah možných škôd na kľúčovej infraštruktúre, ako sú ropné polia, ropovody a exportné terminály, bude rozhodujúci pre dynamiku ponuky a udržateľnosť cien. Hoci sa neskôr v tomto roku očakáva mierny rast produkcie v USA, je predčasné označovať súčasné prostredie za trvalý cyklus vysokých cien. Firmy preto pravdepodobne zostanú pri existujúcom výhľade produkcie a capexu, namiesto toho, aby svoje plány agresívne navyšovali.
Zdroj: FactSet
Spoločnosti zo sektora utilít
Sektor utilít vstupuje do výsledkovej sezóny ako jedno z odvetví so silnejším rastovým profilom v rámci S&P 500, pričom sa očakáva rast ziskov o 9,6 % y/y. V porovnaní s energetikou je tento rast stabilnejší a rovnomernejšie rozložený, keďže by k nemu mali prispieť všetky hlavné priemyselné skupiny.
- Obzvlášť dobre si vedú nezávislí výrobcovia elektriny a spoločnosti zamerané na obnoviteľné zdroje, významný príspevok však prichádza aj od plynárenských, vodárenských a elektrárenských utilít.
- V krátkodobom horizonte sektor ťaží zo svojho defenzívneho charakteru, no čoraz viac aj zo štrukturálneho rastu dopytu po elektrine.
- Kľúčovým faktorom je rozvoj dátových centier a infraštruktúry spojenej s AI, ktorá má zvyšovať zaťaženie sústavy a podporovať investície do kapacity sietí aj výroby.
- Sektor zároveň pôsobí v neistejšom regulačnom prostredí, najmä v oblasti offshore veternej energetiky.
- Rastúce politické riziko okolo offshore vetra môže viesť k presunu kapitálu smerom k zemnému plynu a LNG, čo naznačuje pragmatickejšiu, ale menej „zelenú“ energetickú transformáciu.
- Z pohľadu investorov zostávajú utility jedným z predvídateľnejších segmentov trhu a v nasledujúcich štvrťrokoch ponúkajú relatívne stabilný rast ziskov.
Od začiatku administratívy Donalda Trumpa čelia projekty offshore veternej energetiky výrazne vyššej neistote. Predaj licencií a povoľovacie procesy vo federálnych vodách boli v počiatočnej fáze zastavené, nasledovali aj príkazy na prerušenie prác na už rozostavaných projektoch. Hoci súdy tieto opatrenia neskôr zablokovali, výhlaď novej licenčnej aktivity zostáva v najbližšom období obmedzený. Po obnovení výstavby začali projekty ako Revolution Wind a Coastal Virginia Offshore Wind dodávať elektrinu, zatiaľ čo Vineyard Wind dokončil inštaláciu turbín.
Regulačná neistota už zároveň začala viesť k presunu kapitálu. Dohoda v hodnote 928 miliónov USD medzi americkou vládou a spoločnosťou TotalEnergies povedie k tomu, že firma opustí licencie na offshore veterné projekty výmenou za reinvestície do LNG a ťažby ropy v Mexickom zálive. Ministerstvo vnútra USA následne začalo rokovať s ďalšími držiteľmi licencií o podobných dohodách. Ak by sa tento model rozšíril, mohol by urýchliť dlhodobé investície do zemného plynu. Takýto posun by podporil rast dopytu po elektrine v krátkom aj strednodobom horizonte, najmä zo strany infraštruktúry spojenej s AI, no zároveň by spomalil rozvoj offshore vetra, ktorý bol predtým považovaný za jeden z pilierov dlhodobej energetickej transformácie.
Zdroj: FactSet
Sektor energetiky zostáva naďalej ťahaný predovšetkým cenami ropy, revíziami pri najväčších spoločnostiach a geopolitickým rizikom. Naopak sektor utilít sa čoraz viac stáva expozíciou nielen voči defenzívnemu charakteru trhu, ale aj voči dlhodobému rastu dopytu po elektrine a premene energetického mixu. Pre trh je toto rozlíšenie zásadné: zatiaľ čo energetika sa vyznačuje volatilitou a selektivitou, utility získavajú na význame vďaka svojej predvídateľnosti a kvalite rastového profilu.
XOM.US, D1 interval
Zdroj: xStation5
