Shell profituje z napätia na Blízkom východe ⛽ Zisk vzrástol na takmer rekordnú úroveň 📈

Spoločnosť Shell zverejnila veľmi silné výsledky za druhý štvrťrok 2026. Čistý zisk sa medziročne viac než zdvojnásobil na 9,84 miliardy USD a výrazne prekonal očakávania analytikov vo výške približne 8,92 miliardy USD.
Ide zároveň o druhý najvyšší štvrťročný zisk v histórii spoločnosti, hneď po rekordnom období z roku 2022, keď energetické trhy zasiahli dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu.
Výsledky podporili najmä vyššie ceny ropy a zemného plynu, zvýšená volatilita na energetických trhoch počas konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom a silné výsledky obchodovania s ropou aj skvapalneným zemným plynom (LNG). Vyššie marže zaznamenala aj chemická divízia spoločnosti.
Významnú úlohu zohrala obchodná divízia Shellu, ktorá dokázala využiť prudké cenové pohyby na energetických trhoch. Podobne ako ďalšie energetické spoločnosti, napríklad BP alebo TotalEnergies, profitoval Shell z vyššej volatility, ktorá obchodníkom prináša viac príležitostí.
Spoločnosť zároveň naplno využila vysoké ceny pohonných látok. Jej rafinérie počas štvrťroka pracovali na 102 % nominálnej kapacity, čo umožnilo medziročne zvýšiť výrobu leteckého paliva približne o 20 %.
Silné výsledky zaznamenala aj divízia Integrated Gas, ktorá zahŕňa najväčší svetový obchod s LNG. Jej zisk medziročne vzrástol o 55 % na 2,7 miliardy USD, hoci samotná ťažba plynu bola nižšia pre odstávku časti zariadení v Katare.
Výrazné zlepšenie vykázala aj chemická a produktová divízia. Jej zisk vzrástol z iba 118 miliónov USD pred rokom na 2,3 miliardy USD, čo predstavuje najlepší výsledok od roku 2021.
Určitou komplikáciou zostáva prevádzka v Katare. Produkcia v závode Pearl GTL bola po marcovom útoku čiastočne prerušená a opravy môžu trvať približne jeden rok. Shell však výpadok čiastočne nahrádza vyššou produkciou v Kanade, Nigérii a Austrálii.
Pozitívne sa vyvíja aj finančná situácia spoločnosti. Čistý dlh počas štvrťroka klesol z 52,6 miliardy USD na 41,8 miliardy USD, zatiaľ čo ukazovateľ zadlženia sa znížil z 23,2 % na 18,7 %.
Firma napriek tomu ponechala program spätného odkupu akcií bez zmeny na úrovni 3 miliárd USD počas nasledujúcich troch mesiacov.
Čo výsledky znamenajú pre investorov
Výsledky potvrdzujú, že veľké integrované energetické spoločnosti naďalej profitujú z geopolitickej neistoty a zvýšenej volatility na komoditných trhoch.
Ak ceny ropy a zemného plynu zostanú zvýšené aj v nasledujúcich mesiacoch, Shell môže pokračovať v silnej tvorbe hotovosti a udržať atraktívnu dividendovú politiku aj program spätného odkupu akcií.
Významným rizikom však zostáva prípadné upokojenie situácie na Blízkom východe alebo pokles cien energií. Tieto faktory by mohli opäť znížiť obchodné marže aj zisky energetických spoločností.
Graf Shell (SHELL.NL, D1)
Zdroj: xStation5
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