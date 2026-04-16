Silné makrodáta z USA: žiadosti o podporu v nezamestnanosti nižšie, než sa očakávalo, Philly Fed rastie

Žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA
- Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti: 207 tis. (očakávanie: 213 tis.; predchádzajúce: 218 tis.)
- Pokračujúce žiadosti o podporu: 1 818 tis. (očakávanie: 1 810 tis.; predchádzajúce: 1 787 tis.)
- Výrobný index Philadelphia Fed (apríl): 26,7 (očakávanie: 10,3; predchádzajúce: 18,1)
Americké žiadosti o podporu v nezamestnanosti vysielajú veľmi zmiešané signály. Nové žiadosti dopadli výrazne lepšie, než sa očakávalo, čo ukazuje na krátkodobú silu trhu práce. Pokračujúce žiadosti však opäť vzrástli, a navyše nad odhady.
To naznačuje, že trh sa môže sústreďovať predovšetkým na krátkodobú odolnosť trhu práce, udržiavať optimizmus a zároveň prehliadať postupné štrukturálne zhoršovanie. Tieto dáta tak budú pravdepodobne ťažko interpretovateľné pre Fed aj investorov.
Zároveň výrobný index Philadelphia Fed pozitívne prekvapil. Posledné mesiace podľa všetkého ukazujú na pomalé, ale stabilné zlepšovanie v spracovateľskom sektore. Trhová reakcia zatiaľ zostáva obmedzená.
EURUSD (M1)
Zdroj: xStation5
