Silný štvrťrok pre Analog Devices a rekordný výhlaď

Spoločnosť Analog Devices, globálny líder v oblasti analógových polovodičov a priemyselných riešení, zverejnila výsledky za 1. fiškálny štvrťrok 2026, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu. Výhlaď pre 2. štvrťrok taktiež prevýšil konsenzus analytikov, čo potvrdzuje silnú pozíciu spoločnosti v kľúčových segmentoch priemyslu, dátových centier a AI infraštruktúry.
Finančné výsledky za 1Q 2026
- Tržby: 3,16 mld. USD (+30 % medziročne; konsenzus 3,12 mld. USD)
- Zisk na akciu (EPS): 2,46 USD (konsenzus 2,31 USD; pred rokom 1,63 USD)
Tržby podľa segmentov:
- Priemysel: 1,49 mld. USD (konsenzus 1,50 mld. USD)
- Komunikácie: 476,8 mil. USD (konsenzus 432 mil. USD)
- Automotive: 794,4 mil. USD (konsenzus 815,3 mil. USD)
- Spotrebný segment: 399,8 mil. USD (konsenzus 362,7 mil. USD)
- Hrubá marža: 71,2 % (konsenzus 70 %)
- Prevádzková marža: 45,5 % (konsenzus 43,8 %)
- Po zverejnení výsledkov akcie ADI vzrástli o viac než 3 %, čo odráža pozitívnu reakciu trhu.
Výhlaď pre 2Q 2026
- Tržby: 3,50 mld. USD (konsenzus 3,23 mld. USD)
- EPS: 2,88 USD (konsenzus 2,31 USD)
Výhlaď naznačuje pokračujúci silný dopyt naprieč priemyselným, komunikačným a dátovým segmentom, najmä vďaka pokračujúcim investíciám do generatívnej umelej inteligencie. Manažment uviedol, že očakávané tržby za 2. štvrťrok by mohli predstavovať nový rekord spoločnosti.
Reakcia trhu a implikácie pre investorov
Pozitívna reakcia ceny akcií po zverejnení výsledkov a výhlaďu odráža konštruktívny sentiment investorov. Výsledky aj výhlaď potvrdzujú, že spoločnosť naďalej efektívne škáluje svoje operácie a udržiava solídny rast v kľúčových segmentoch polovodičov a AI infraštruktúry.
Kontekst podnikania a výhlaď
Analog Devices zostáva lídrom v oblasti analógových polovodičov a priemyselných riešení. Rast spoločnosti je podporovaný investíciami do AI infraštruktúry, rozširovaním dátových centier a stabilným dopytom zo strany kľúčových priemyselných zákazníkov.
Hlavné silné stránky:
- Prevádzková škála a viditeľnosť tržieb
- Silný dopyt v priemyselnom, komunikačnom a spotrebnom segmente
- Vysoké hrubé a prevádzkové marže
Hlavné výzvy:
- Makroekonomické a geopolitické tlaky
- Intenzívna konkurencia v polovodičovom sektore
- Potreba udržať tempo inovácií v rýchlo sa vyvíjajúcom trhu
Napriek týmto faktorom naznačujú aktuálne výsledky a výhlaď ADI pokračujúci potenciál rastu tržieb a ziskov a posilňujú jej pozíciu na strategických trhoch technológií a AI infraštruktúry.
Kľúčové body
- Silné výsledky za 1Q 2026: Tržby 3,16 mld. USD (+30 % medziročne) a EPS 2,46 USD – oboje nad konsenzom.
- Solidný výhlaď pre 2Q 2026: Tržby 3,50 mld. USD a EPS 2,88 USD, podporené dopytom po AI infraštruktúre.
- Pozitívna reakcia trhu: Rast ceny akcií odráža dôveru investorov.
- Konkurenčná pozícia: Prevádzková škála, viditeľnosť tržieb, vysoké marže a silná expozícia voči AI a priemyselným polovodičom.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Denné zhrnutie: Technológie ťahajú Wall Street, Teherán hľadá prímerie
Google si zabezpečuje elektrinu pre dátové centrá: dohody s Xcel Energy a AES kvôli AI dopytu
Investovanie alebo disciplína? Texas Instruments hľadá rovnováhu
Vyrobené v USA. Nová stratégia spoločnosti Apple
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.