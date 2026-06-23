SoFi predstavuje AI nástroj na tvorbu obchodných stratégií 🤖

Spoločnosť SoFi Technologies predstavila nový investičný nástroj založený na umelej inteligencii, ktorý má drobným investorom pomôcť vytvárať vlastné obchodné stratégie. Produkt s názvom Composer by SoFi umožňuje používateľom opísať investičnú myšlienku bežnou vetou, následne ju historicky otestovať a prípadne automaticky uviesť do praxe.
Princíp je jednoduchý. Investor môže napríklad zadať, že očakáva lepší výkon technologických akcií v rastovom trhu, ale zároveň chce v období poklesu presúvať časť portfólia do dlhopisových fondov. Composer túto predstavu prevedie do konkrétnej stratégie, umožní spätné testovanie a potom ju môže automaticky obchodovať podľa nastavených pravidiel.
SoFi týmto krokom reaguje na rastúci záujem retailových investorov o nástroje využívajúce AI. Podobným smerom sa vydávajú aj ďalšie fintechové a brokerské platformy, vrátane Robinhoodu, Public Holdings alebo Interactive Brokers. Práve AI sa tak čoraz viac stáva súčasťou investičných aplikácií, ktoré sa snažia bežným používateľom ponúknuť pokročilejšie funkcie bez nutnosti hlbších technických znalostí.
Podľa CEO SoFi Anthonyho Nota nebude umelá inteligencia samostatne rozhodovať o peniazoch klientov. Nástroj má automaticky vykonávať iba stratégie, ktoré si investor sám vyberie a schváli. Obchody môžu byť vykonávané až na dennej báze a počas obdobia, ktoré si používateľ nastaví. To môže zvýšiť pohodlie investorov, ale zároveň to kladie väčší dôraz na správne pochopenie rizík danej stratégie.
Composer fungoval ako samostatná platforma už predtým, než ho SoFi tento rok kúpila. Služba vyžaduje minimálny zostatok 50 USD a používateľom umožňuje vyberať z tisícov stratégií vytvorených ostatnými investormi. To môže byť atraktívne najmä pre tých, ktorí si nie sú istí, či bude trh v ďalšom období viac priať rastovým akciám, defenzívnym aktívam alebo kombinácii viacerých prístupov.
Cena automatizovanej obchodnej funkcie sa zatiaľ meniť nemá. SoFi ponecháva predplatné na úrovni 40 USD mesačne alebo 384 USD ročne. Existujúci používatelia Composeru môžu platformu ďalej využívať a členovia SoFi sa môžu k nástroju novo pripojiť.
Novinka prichádza v čase, keď brokerská časť SoFi výrazne rastie. V prvom štvrťroku sa príjmy z brokerských poplatkov viac než zdvojnásobili na 15 miliónov USD, zatiaľ čo upravené čisté výnosy vzrástli o 41 % takmer na 1,1 miliardy USD. AI nástroj tak môže firme pomôcť ďalej posilniť vzťah s investormi a rozšíriť ponuku služieb mimo tradičných bankových a úverových produktov.
Z pohľadu investorov ide o ďalší signál, že finančné technológie sa rýchlo posúvajú smerom k automatizácii a personalizovanému investovaniu. Pre SoFi môže Composer predstavovať zaujímavý zdroj pravidelných príjmov z predplatného, ale úspech bude závisieť od toho, či používatelia budú nástroju dôverovať a či stratégie dokážu obstáť aj v premenlivých trhových podmienkach.
Graf SoFi Technologies (SOFI.US, D1)
Zdroj: xStation5
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