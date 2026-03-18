SoFi vracia úder ⚖️

- SoFi odmietla obvinenia od Muddy Waters ako zavádzajúce.
- Short seller tvrdí, že firma môže mať skrytý dlh vo výške 312 miliónov USD.
- Akcie spoločnosti po zverejnení reportu klesli až o 6,5 %.
- SoFi zvažuje právne kroky proti autorovi správy.
- SoFi odmietla obvinenia od Muddy Waters ako zavádzajúce.
- Short seller tvrdí, že firma môže mať skrytý dlh vo výške 312 miliónov USD.
- Akcie spoločnosti po zverejnení reportu klesli až o 6,5 %.
- SoFi zvažuje právne kroky proti autorovi správy.
Americká fintech spoločnosť SoFi Technologies sa ostro ohradila proti správe shortsellera Muddy Waters Research a naznačila, že zvažuje aj právne kroky. Firma uviedla, že report považuje za fakticky nepresný a zavádzajúci.
Muddy Waters v utorok oznámila krátku pozíciu na akciách SoFi a zároveň uviedla, že spoločnosť môže mať najmenej 312 miliónov USD nezaevidovaného dlhu. Podľa shortsellera by to mohlo naznačovať aj ďalšie možné nezrovnalosti vo finančných výkazoch.
Trh na správu reagoval rýchlo. Akcie SoFi počas obchodovania oslabili až o 6,5 % na 16,48 USD. Spoločnosť však následne zdôraznila, že má naďalej silnú dôveru v integritu svojho finančného reportingu a tvrdí, že zverejnená analýza mala investorov zmiasť.
Muddy Waters sa k možným právnym krokom zo strany SoFi podľa dostupných informácií zatiaľ nevyjadrila. Celá situácia tak zvyšuje napätie okolo akcií firmy, ktoré môžu v najbližších dňoch zostať pod zvýšeným tlakom.
Graf SOFI.US (D1)
Akcie SoFi sa obchodujú okolo 17,38 USD a technický obraz zostáva negatívny. Cena sa drží výrazne pod EMA 50 na úrovni 21,09 USD aj pod SMA 100 okolo 24,96 USD, čo potvrdzuje pokračujúci medvedí trend. V posledných týždňoch je navyše viditeľná séria nižších maxím aj nižších miním, takže predajcovia majú situáciu stále pod kontrolou. RSI sa pohybuje blízko hodnoty 33, teda tesne nad pásmom prepredanosti. To ukazuje na pretrvávajúci predajný tlak, ale zároveň aj možnosť krátkodobého technického odrazu, ak by sa sentiment aspoň čiastočne stabilizoval. Z technického pohľadu je teraz dôležité sledovať support v oblasti 17 USD až 16,2 USD. Jeho prelomenie by mohlo otvoriť priestor na ďalší pokles. Naopak, prvá výraznejšia rezistencia leží okolo 19,2 USD, vyššie potom na 21,1 USD, kde sa nachádza EMA 50. Kým sa akcie nevrátia nad tieto úrovne, celkové nastavenie zostáva skôr negatívne.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.