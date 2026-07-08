SpaceX: Historický míľnik pre Nasdaq alebo obrovská pasca na retail?

Spoločnosť SpaceX sa 7. júla stala oficiálnym členom akciového indexu Nasdaq-100. Ide o najrýchlejší vstup firmy do takto významného akciového indexu. Rýchly vstup umožnilo pravidlo, ktoré Nasdaq zaviedol približne šesť týždňov pred samotným IPO SpaceX. Zrejme práve z tohto dôvodu. Obrovský záujem investorov, médií aj bežných ľudí bol a stále je veľkým lákadlom.
Napríklad akciový index S&P 500 prepísanie pravidiel odmietol a SpaceX zatiaľ zaradená nebola. V najbližších mesiacoch k zaradeniu pravdepodobne nedôjde. Teoreticky by sa tak mohlo stať najskôr v polovici roka 2027, aj to je však veľmi nepravdepodobné.
SpaceX by musela splniť viacero relatívne prísnych podmienok. Popri trhovej kapitalizácii, ktorá je už teraz vysoká, by musela prejsť aj testom životaschopnosti a splniť požiadavku na tzv. float, teda podiel akcií, ktorý je reálne dostupný na trhu.
Test životaschopnosti sa zjednodušene zameriava na hospodárske výsledky. SpaceX v roku 2025 podľa odhadov utrpela stratu takmer 5 miliárd USD, pri tržbách okolo 18,5 miliardy USD a trhovej kapitalizácii približne 2 100 miliárd USD. Straty pokračujú aj tento rok. Za prvý štvrťrok 2026 vykázala SpaceX stratu 4,28 miliardy USD. Na splnenie testu životaschopnosti musí byť zisk za posledný kvartál kladný a súčet ziskov za posledné štyri kvartály musí byť takisto kladný. Zaradenie do indexu S&P 500 tak bez zmeny pravidiel v blízkom čase nehrozí.
Ďalšou podmienkou je požiadavka na tzv. float, teda koľko akcií je reálne k dispozícii na trhu. Voľný float pri SpaceX je teraz okolo 4 až 5 % z celkového počtu akcií. S&P 500 vyžaduje 10 %. Nasdaq predtým tiež vyžadoval minimálne 10 %, ale pred IPO SpaceX pravidlá zmenil.
Z vyššie uvedeného vyplýva pre investorov viacero rizík. Tým sa nevyhnú ani investori do ETF na Nasdaq-100, hoci miera rizika je nižšia než pri priamej investícii do akcií SpaceX. Hospodárske výsledky SpaceX môžu aj v blízkej budúcnosti viesť k poklesu ceny akcií. Zaradenie SpaceX do Nasdaqu zároveň vytvorilo nútený dopyt zo strany ETF a ďalších fondov, ktoré museli akcie dokúpiť. To vytvorilo výrazný dopytový tlak pri relatívne nízkej ponuke akcií a krátkodobo pôsobilo v prospech vyššej ceny.
Hoci môžu prevážiť aj iné faktory a ceny akcií SpaceX už klesali, ochladenie tlaku z nútených nákupov do ETF a ďalších fondov môže spustiť ďalšie poklesy.
Pre malý float Nasdaq zmenil pravidlá a firmám s floatom pod 33 % môže zvýšiť váhu v indexe až na trojnásobok. Pri vstupe SpaceX do indexu bola váha mierne nad 0,5 %, ale vďaka možnosti jej navýšenia môže vzrásť nad 2 %. Pripomíname, že SpaceX spaľuje obrovské množstvo peňazí a vykazuje stratu.
Ďalším rizikom je relatívne nedávne IPO, keď akcie SpaceX stále hľadajú svoju cenu na trhu. To je spojené s vyššou volatilitou a zvýšeným rizikom poklesu. Ak sa pozrieme na 26 najväčších IPO za posledných 15 rokov, iba päť z nich vygenerovalo kladný kapitálový výnos. Treba dodať, že Palantir a Arm Holdings prekonali hranicu 100 %. Zvyšných 21 IPO zaznamenalo stratu a 19 z nich dokonca dvojcifernú. Zaradenie SpaceX s potenciálne významnou váhou do indexu Nasdaq-100 v prvom roku od IPO tak zvyšuje mieru rizika.
Posledným významným rizikom sú termíny konca tzv. lock-upu v auguste a decembri tohto roka, keď zamestnanci SpaceX doteraz nesmeli predávať svoje akcie. Muskov gigantický lock-up končí v júni 2027. IPO vytvorilo medzi zamestnancami viac než 4 000 nových milionárov, zatiaľ však iba na papieri.
Mnohí z nich tak budú chcieť predávať, aby získali hotovosť a mohli realizovať svoje plány od bývania až po predčasný dôchodok. Niektorí budú chcieť tiež diverzifikovať portfólio. Môžu preto predať časť akcií SpaceX a doplniť portfólio inými aktívami, napríklad ETF na rôzne akciové indexy.
Predaj zamestnaneckých akcií výrazne zvýši ponuku na trhu, čo bude vytvárať tlak na pokles ceny akcií. Samozrejme, nemožno vylúčiť ďalší rast, ak bude dopyt dostatočne silný. Samotný koniec lock-upu však bude pôsobiť na ceny smerom nadol. Trhy sú navyše orientované dopredu, takže pravdepodobný prílev nových akcií po konci lock-upu môžu začať započítavať v predstihu. Tlak na pokles cien tak môže prísť skôr. Na druhej strane možno očakávať, že zamestnanci nebudú pri nepriaznivých cenách vo veľkom predávať.
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