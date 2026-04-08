SpaceX mieri na burzu: Musk chystá IPO, ktoré môže prepísať históriu 🚀

- SpaceX môže pri IPO mieriť na valuáciu až 2 bilióny USD.
- Rast ocenenia ťahá nielen Starlink, ale najmä stávka na AI príbeh.
- Prepojenie SpaceX s xAI zatiaľ pôsobí skôr ako vízia než ako jasne podložený biznis plán.
- Musk bude súperiť o pozornosť investorov aj s firmami ako OpenAI a Anthropic.
Elon Musk sa podľa všetkého chystá na jeden z najväčších ťahov svojej kariéry. Pripravované IPO spoločnosti SpaceX by mohlo firmu ohodnotiť až na 2 bilióny dolárov, čo by z nej urobilo jedného z najväčších burzových nováčikov v histórii. Ešte pred deviatimi mesiacmi pritom investori oceňovali SpaceX približne na 400 miliárd dolárov, takže súčasné ambície pôsobia mimoriadne odvážne.
Za rýchlym rastom valuácie však nestojí len samotný kozmický biznis. SpaceX síce naďalej ťaží z úspechu služby Starlink a jej tržby sa podľa odhadov blížia k 20 miliardám dolárov, firma však stále čelí rovnakým otázkam ako vlani. Raketa Starship sa doteraz nedostala na nízku obežnú dráhu a Starlink zatiaľ zostáva relatívne malým internetovým hráčom s približne 10 miliónmi používateľov. To je stále výrazne menej, než koľko by firma potrebovala na obhájenie biliónového ocenenia.
Kľúčovú úlohu v novom príbehu má zohrať umelá inteligencia. Musk sa snaží prepojiť SpaceX so svojou AI spoločnosťou xAI a presvedčiť investorov, že raketová firma už nie je len o letoch do vesmíru, ale aj o dátových centrách a budúcej AI infraštruktúre. Práve táto stávka podľa dostupných informácií pomohla posunúť valuáciu najprv na 800 miliárd dolárov a neskôr až na 1,25 bilióna dolárov. Problémom je, že konkrétne synergie medzi SpaceX a xAI zatiaľ zostávajú veľmi nejasné.
Musk tak opäť predáva predovšetkým víziu budúcnosti, nielen súčasné čísla. To mu v minulosti často fungovalo, no tentoraz vstupuje do oveľa tvrdšieho prostredia. Na verejné trhy sa totiž chystajú aj firmy ako OpenAI či Anthropic, ktoré majú v oblasti AI oveľa silnejší biznis a výrazne vyššie príjmy. Kým xAI podľa dostupných údajov vygenerovala za štvrťrok približne 100 miliónov dolárov, OpenAI hovorila o príjmoch okolo 2 miliárd dolárov mesačne.
Pre investorov tak bude zásadnou otázkou, či SpaceX skutočne predstavuje unikátny rastový príbeh, alebo ide najmä o ďalší Muskův pokus využiť súčasnú AI eufóriu. Ak IPO naozaj prebehne už toto leto, pôjde bezpochyby o jednu z najsledovanejších emisií posledných rokov.
