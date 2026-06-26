SpaceX môže čakať zvýšená volatilita pre zaradenie do indexov Russell 🎢

Akcie spoločnosti SpaceX môžu dnes zažiť ďalšiu výrazne volatilnú obchodnú seansu. Dôvodom je zaradenie firmy do amerických indexov Russell v rámci pravidelnej polročnej revízie. Tento krok znamená, že pasívne spravované fondy sledujúce tieto indexy budú musieť nakúpiť akcie SpaceX, aby ich portfóliá zodpovedali novému zloženiu indexov.
SpaceX má za sebou mimoriadne búrlivý vstup na burzu. Po IPO za cenu 135 USD akcie najprv prudko rástli a 16. júna sa počas obchodovania dostali až na 225,64 USD, čo znamenalo nárast o 67 %. Následne však prišiel prudký pokles a vo štvrtok akcie uzavreli na 153 USD. Aj po tomto prepade sa však stále obchodujú nad cenou z IPO.
Investori sa teraz snažia oceniť firmu, ktorá má obrovský rastový príbeh, no zároveň stále vykazuje vysoké straty. SpaceX podľa uvedených údajov vlani prerobila 4,9 miliardy USD. Jej podporovatelia napriek tomu veria, že môže v nasledujúcej dekáde dominovať v oblastiach satelitného internetu, AI infraštruktúry a komerčných vesmírnych štartov.
Kľúčovým faktorom piatkového obchodovania bude nízky objem voľne obchodovaných akcií. Trhová kapitalizácia SpaceX sa pohybuje okolo 2 biliónov USD, čo ju stavia takmer na úroveň Amazonu. Na burze sa však voľne obchoduje iba približne 100 miliárd USD v akciách, zatiaľ čo zvyšok drží Elon Musk, ďalší insideri a zamestnanci. Práve obmedzený free float môže zosilniť cenové pohyby, ak budú indexové fondy nakupovať v rovnakom čase.
Podľa odhadu Jefferies budú musieť pasívne fondy nakúpiť akcie SpaceX za takmer 3 miliardy USD, aby kopírovali indexy Russell. Najväčšia aktivita sa pravdepodobne odohrá ku koncu piatkovej seansy, pretože správcovia fondov sa budú snažiť čo najviac priblížiť záverečnej cene indexu a znížiť tak takzvanú tracking error.
To môže vytvoriť tlak v záverečnej aukcii. Podobná situácia nastala v minulosti napríklad pri Tesle, keď bola v roku 2020 zaradená do indexu S&P 500. Vtedy nákupný tlak v závere obchodovania pomohol akciám k rastu o 6 %. Pri SpaceX však zostáva otázkou, či preváži technický nákupný tlak fondov, alebo obavy z vysokého ocenenia.
Ocenenie SpaceX je mimoriadne náročné. Po nedávnom poklese sa akcie stále obchodujú približne za 107-násobok očakávaných tržieb pre rok 2025. Na porovnanie, Nvidia sa nedávno obchodovala okolo 21-násobku tržieb. To ukazuje, že trh pri SpaceX započítava veľmi silný budúci rast, no zároveň necháva len malý priestor na sklamanie.
Ďalším impulzom môže byť plánované zaradenie SpaceX do indexu Nasdaq 100 v júli. To by znamenalo ďalšie nútené nákupy zo strany veľkých fondov, napríklad tých naviazaných na ETF Invesco QQQ. Naopak, do indexu S&P 500 sa firma zatiaľ nedostane, pretože S&P Global ponechala v platnosti pravidlá vyžadujúce ziskovosť v poslednom štvrťroku aj v súčte posledných štyroch kvartálov.
Z pohľadu investorov tak SpaceX zostáva mimoriadne atraktívnym, ale aj rizikovým titulom. Krátkodobo môžu cenu výrazne ovplyvňovať indexové toky a obmedzená likvidita. Dlhodobo však bude rozhodovať najmä to, či firma dokáže ospravedlniť extrémnu valuáciu rastom tržieb, zlepšením ziskovosti a dominanciou na kľúčových trhoch budúcej infraštruktúry.
Graf SpaceX (SPCX.US, M15)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Rheinmetall: Je pokles už prehnaný?
Safran zvažuje akvizíciu francúzskeho výrobcu námorných dronov Exail 🌊
Zalando stráca 6% 📉 BaFin začína vyšetrovanie spoločnosti
Airbus upevňuje náskok pred Boeingom na kľúčovom čínskom trhu 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.