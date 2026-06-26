Zalando stráca 6% 📉 BaFin začína vyšetrovanie spoločnosti

BaFin začína formálny preskúmanie účtovnej závierky Zalando (ZAL.DE) za rok 2025, pričom poukazuje na možné porušenie účtovných predpisov súvisiace so zverejneniami týkajúcimi sa akvizície About You.
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Po týchto správach akcie Zalando klesajú o približne 6%, keďže investori hodnotia potenciálne dôsledky konania nemeckého regulátora.
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Spoločnosť zdôrazňuje, že prípad má formálny charakter a nie je materiálne významný, pričom všetky kľúčové informácie týkajúce sa akvizície About You boli predtým verejne zverejnené.
Nemecký finančný regulátor BaFin oznámil začatie formálneho preskúmania konsolidovanej účtovnej závierky Zalando za rok 2025. Podľa regulátora existujú konkrétne indície naznačujúce, že spoločnosť mohla v poznámkach k účtovnej závierke neuviesť informácie o transakcii so spriaznenou osobou v súvislosti s akvizíciou platformy About You.
Zalando potvrdilo, že obdržalo informáciu o začatí konania, a uviedlo, že zostáva v úzkom a konštruktívnom dialógu s BaFin. Spoločnosť sa domnieva, že prípad sa týka výlučne formálneho aspektu zverejnení a nemá podstatný vplyv na finančnú situáciu podniku. Vedenie spoločnosti zároveň zdôrazňuje, že všetky kľúčové informácie týkajúce sa akvizície About You, ocenenej na približne 1,13 mld. eur, boli predtým zverejnené v dokumentácii súvisiacej s verejnou ponukou na prevzatie. Napriek upokojujúcemu stanovisku spoločnosti investori zareagovali opatrne. Pokles akcií ukazuje, že aj formálne regulačné konania môžu zvyšovať rizikovú prémiu a negatívne ovplyvňovať krátkodobý sentiment voči spoločnostiam — najmä keď sa týkajú kvality finančného výkazníctva.
Graf Zalando (interval D1)
Akcie jedného z gigantov európskeho e-commerce dnes klesajú do blízkosti 200-denného exponenciálneho kĺzavého priemeru EMA200 (červená čiara) — ak klesnú pod túto úroveň, mohol by nastať návrat k dlhodobému klesajúcemu trendu. Na druhej strane, podpora na týchto úrovniach by mohla vytvoriť základ pre budúce oživenie.
Zdroj: xStation5
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