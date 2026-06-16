SpaceX preberá AI startup Cursor za 60 miliárd USD 🤖

SpaceX formálne odsúhlasila prevzatie AI startupu Cursor v transakcii, ktorá firmu oceňuje na 60 miliárd USD. Investori Cursoru majú podľa firemného dokumentu získať právo na akcie SpaceX na základe tejto valuácie. Uzavretie transakcie sa očakáva v 3. štvrťroku 2026.
Dohoda je dôležitou súčasťou snahy Elona Muska posilniť pozíciu v oblasti nástrojov na programovanie s využitím umelej inteligencie. Cursor sa zameriava na softvér, ktorý pomáha vývojárom efektívnejšie písať, upravovať a ladiť kód. Práve tento segment sa stal jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí AI trhu, pretože firmy aj jednotliví programátori čoraz viac využívajú nástroje založené na jednoduchých textových pokynoch.
Pre SpaceX môže akvizícia znamenať výrazné posilnenie vlastných AI schopností. Musk v minulosti naznačoval, že jeho AI projekty zaostávajú za konkurenciou práve v oblasti kódovacích nástrojov. Prevzatie Cursoru tak môže pomôcť zrýchliť vývoj softvéru, automatizovať časť práce vývojárov a zvýšiť konkurencieschopnosť voči firmám ako OpenAI alebo Anthropic.
Transakcia prichádza krátko po mimoriadne sledovanom vstupe SpaceX na burzu. Akcie spoločnosti počas prvých 2 obchodných dní na Nasdaqu vzrástli o 43 % a trh očakával ďalší rast aj v nasledujúcej seanse. Silný dopyt po akciách ukazuje, že investori vnímajú SpaceX nielen ako vesmírnu a satelitnú spoločnosť, ale čoraz viac aj ako technologickú platformu s presahom do AI.
Eufória sa preliala aj na kryptotrhy, kde sa obchodujú perpetuálne futures kontrakty naviazané na SpaceX. Krátkodobý short squeeze tu podľa dostupných údajov poslal implikovanú valuáciu firmy až k úrovni 3 biliónov USD. Tento pohyb bol však veľmi volatilný a ceny kontraktov sa následne začali vracať bližšie k pred burzovej cene akcií okolo 212 USD.
Za prudkým pohybom stáli najmä nútené likvidácie krátkych pozícií. Počas 24 hodín bolo zlikvidovaných viac než 50 miliónov USD medvedích stávok a objem obchodov s týmito kontraktmi naprieč platformami dosiahol takmer 5 miliárd USD. To ukazuje, aký silný špekulatívny dopyt sa okolo akcií SpaceX vytvoril aj mimo tradičných burzových hodín.
Z investičného pohľadu je situácia dvojsečná. Na jednej strane SpaceX posilňuje svoj rastový príbeh cez AI, softvér a vysoký dopyt po akciách. Na druhej strane extrémne pohyby na derivátových trhoch ukazujú na zvýšené riziko prehriatia. Ak sa valuácia začne vzďaľovať fundamentom, akcie môžu byť náchylné na prudké korekcie.
Dohoda s Cursorom však strategicky dáva zmysel. AI nástroje na programovanie sa stávajú kľúčovou súčasťou produktivity technologických firiem. Ak SpaceX dokáže Cursor efektívne integrovať, môže získať výhodu nielen vo vývoji vlastného softvéru, ale aj v širšom súboji o dominanciu v umelej inteligencii.
Graf SpaceX (SPCX.US, M1)
Zdroj: xStation5
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