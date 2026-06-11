SpaceX zaplavili objednávky za 70 miliárd dolárov. Drobní investori bojujú o obmedzený počet akcií 🚀

Očakávaný vstup SpaceX na burzu vyvoláva mimoriadny záujem investorov. Podľa ľudí oboznámených so situáciou prilákala primárna ponuka akcií objednávky od retailových investorov za viac než 70 miliárd dolárov. To ukazuje, že záujem drobných investorov je extrémne silný ešte pred samotným začiatkom obchodovania.
Retailoví investori by mali získať najmenej 20 % dostupných akcií. Ak by veľkosť IPO skutočne dosiahla 75 miliárd dolárov, značná časť dopytu drobných investorov by podľa výpočtov zostala neuspokojená. Práve to môže po začatí obchodovania vytvoriť ďalší tlak na rast ceny, pretože mnoho investorov sa k akciám v úpise vôbec nemusí dostať.
Silný záujem retailu nie je prekvapivý vzhľadom na osobu Elona Muska. Ten si počas pôsobenia v Tesle vybudoval mimoriadne lojálnu investorskú základňu. Podľa odhadov analytika BNP Paribas Jamesa Picariella držia retailoví investori približne 40 % akcií Tesly. Podobný efekt sa teraz môže prejaviť aj pri SpaceX, ktorá kombinuje atraktívny príbeh kozmického priemyslu, satelitných služieb a technologických inovácií.
Záujem prichádza aj zo strany inštitucionálnych investorov. SpaceX mala podľa dostupných informácií dostať objednávky od približne 1 000 inštitucionálnych investorov. To naznačuje, že nejde iba o retailovú horúčku, ale o široký záujem naprieč trhom.
Parametre ponuky sa zatiaľ podľa zdrojov pravdepodobne meniť nebudú. Cena má zostať na úrovni 135 dolárov za akciu a ponuka má zahŕňať 555,6 milióna akcií. Pri týchto podmienkach by SpaceX získala zhruba 75 miliárd dolárov a celková valuácia spoločnosti by sa pohybovala okolo 1,8 bilióna dolárov.
Ak sa tieto čísla potvrdia, išlo by o najväčšie IPO v histórii. SpaceX by prekonala debut Saudi Aramco z roku 2019, ktorý dosiahol hodnotu 29,4 miliardy dolárov. Takto veľká ponuka by zároveň mohla otvoriť cestu ďalším obrovským technologickým listingom, najmä v oblasti umelej inteligencie.
Medzinárodní investori by mali získať menej než 10 % akcií v IPO. Japonská alokácia bola podľa dostupných informácií navýšená z 2 miliárd na 2,5 miliardy dolárov, čo ukazuje na silný záujem aj mimo amerického trhu. Väčšina ponuky má byť napriek tomu smerovaná na domácich investorov.
SpaceX má podľa plánu vstúpiť na burzu Nasdaq a Nasdaq Texas pod tickerom SPCX. Úpis vedú banky Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase, pričom sa na transakcii podieľa ďalších 18 bánk.
Z pohľadu investorov je najväčšou témou nerovnováha medzi dopytom a dostupnou ponukou. Ak retail skutočne dostane iba obmedzenú časť akcií, môže po začatí obchodovania vzniknúť výrazný nákupný tlak. Súčasne je však potrebné počítať s vysokými očakávaniami, pretože valuácia okolo 1,8 bilióna dolárov už v sebe môže odrážať mimoriadne optimistický scenár budúceho rastu.
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