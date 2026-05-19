Budú v Česku lieky na chudnutie zadarmo? 💊

Obezita je v Česku čoraz závažnejším zdravotným problémom
Týka sa približne 20 % dospelých a zhruba 12 % detí
Lieky by mohli byť hradené zo zdravotného poistenia
Obezita patrí v Česku medzi čoraz závažnejšie zdravotné problémy. Týka sa približne 20 % dospelých a tiež zhruba 12 % detí. Nejde pritom len o estetickú otázku. Obezita výrazne zvyšuje riziko cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení aj ďalších zdravotných komplikácií.
V posledných rokoch sa do popredia dostávajú moderné lieky na obezitu, ktoré môžu časti pacientov výrazne pomôcť. Medzi najznámejšie prípravky patria lieky od spoločnosti Novo Nordisk, napríklad Ozempic a Wegovy, ktorých účinnou látkou je semaglutid. Hlavným konkurentom je dnes Eli Lilly s liekmi Mounjaro a Zepbound, ktoré sú založené na tirzepatide.
Práve boom týchto liekov sa stal jedným z najväčších príbehov vo farmaceutickom sektore posledných rokov. Novo Nordisk výrazne ťažil z nástupu GLP-1 liekov, zatiaľ čo Eli Lilly si vďaka Mounjaru a Zepboundu udržala veľmi silný rastový príbeh a jej akcie patrili medzi najsilnejšie veľké farmaceutické tituly.
V Česku je moderná liečba obezity dostupná už dnes, pacienti si ju však väčšinou platia sami. To je pre mnohých ľudí zásadná prekážka, pretože ide o finančne náročnú liečbu. Podľa konkrétneho prípravku a dávkovania sa mesačné náklady pohybujú približne od 2 000 do 10 000 korún. Podľa odhadov tieto lieky v Česku užívajú desiatky tisíc ľudí, pričom sa hovorí zhruba o 80 tisícoch pacientov.
Situácia sa však môže začať meniť. Jednou z hlavných tém súčasnej debaty je možnosť, že by moderné lieky na chudnutie mohli byť u vybraných pacientov hradené zo zdravotného poistenia. Nešlo by však o plošnú úhradu pre všetkých záujemcov. Diskusia sa zatiaľ zameriava hlavne na pacientov s najťažšou formou obezity, teda najmä na prípady obezity tretieho stupňa.
Zvažovaná úhrada by sa mohla týkať predovšetkým mladších pacientov. Jednou zo skupín sú deti a dospievajúci od 12 do 18 rokov, druhou mladí dospelí od 19 do 25 rokov. Dôvodom je snaha zasiahnuť v období, keď má liečba najväčšiu šancu ovplyvniť dlhodobý zdravotný vývoj. Ak sa obezitu podarí riešiť včas, môže to znížiť riziko vážnych komplikácií v dospelosti.
Moderné lieky na obezitu ovplyvňujú pocit hladu, sýtosti a metabolické procesy v tele. Samy osebe však nie sú jednoduchým riešením pre každého. Mali by byť súčasťou širšej odbornej starostlivosti, ktorá zahŕňa aj zmenu životného štýlu, úpravu stravovania, pohyb a pravidelné sledovanie lekárom.
