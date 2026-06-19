⚔️Súboj o umelú inteligenciu: Google ide po zákazníkoch Nvidie vlastnými zbraňami 💰

- Google poskytol finančnú záruku 3,2 miliardy dolárov pre dátové centrum Lake Mariner v New Yorku, kde Anthropic prenajíma výpočtový výkon jeho TPU čipov
- Google uzavrel dohodu so spoločnosťou Blackstone v hodnote 5 miliárd dolárov na vznik novej cloudovej firmy konkurujúcej poskytovateľom naviazaným na Nvidiu
- Spoločnosť poskytuje ďalšie záruky vo výške 7 miliárd dolárov pre projekt River Bend v Louisiane a 1,4 miliardy dolárov pre dátové centrum v Texase
- Nvidia naďalej ovláda vyše 90 percent trhu s AI čipmi
- Google plánuje navýšiť kapitál o 85 miliárd dolárov, najmä na budovanie výpočtovej infraštruktúry
- Spoločnosť Citadel Securities uviedla, že s TPU čipmi dokáže spúšťať vybrané výpočtové úlohy o 30 percent lacnejšie a až štyrikrát rýchlejšie
- Google poskytol finančnú záruku 3,2 miliardy dolárov pre dátové centrum Lake Mariner v New Yorku, kde Anthropic prenajíma výpočtový výkon jeho TPU čipov
- Google uzavrel dohodu so spoločnosťou Blackstone v hodnote 5 miliárd dolárov na vznik novej cloudovej firmy konkurujúcej poskytovateľom naviazaným na Nvidiu
- Spoločnosť poskytuje ďalšie záruky vo výške 7 miliárd dolárov pre projekt River Bend v Louisiane a 1,4 miliardy dolárov pre dátové centrum v Texase
- Nvidia naďalej ovláda vyše 90 percent trhu s AI čipmi
- Google plánuje navýšiť kapitál o 85 miliárd dolárov, najmä na budovanie výpočtovej infraštruktúry
- Spoločnosť Citadel Securities uviedla, že s TPU čipmi dokáže spúšťať vybrané výpočtové úlohy o 30 percent lacnejšie a až štyrikrát rýchlejšie
Google sa rozhodol zaútočiť na nadvládu Nvidie na trhu s čipmi pre umelú inteligenciu, a to presne tými istými nástrojmi, ktoré urobili z Nvidie najcennejšiu spoločnosť sveta. Materská spoločnosť Alphabet poskytla finančnú záruku vo výške 3,2 miliardy dolárov pre dátové centrum Lake Mariner v štáte New York, kde sa výpočtový výkon tisícov jej čipov prenajíma spoločnosti Anthropic. Ide o rovnakú stratégiu, akú dlhodobo používa Nvidia na podporu dopytu po vlastných grafických procesoroch.
GRAF: Vývoj ceny akcií spoločnosti Google (GOOGL.US, H4)
Zdroj: xStation5
Google tak naberá na intenzite v boji o najdôležitejší trh súčasnej technologickej éry. Jeho takzvané TPU čipy, vyvíjané pôvodne pre interné potreby vyhľadávača, sa postupne stali komerčným produktom, ktorý si získava čoraz väčšiu pozornosť veľkých hráčov. Medzi nových zákazníkov patrí napríklad spoločnosť Citadel Securities, ktorá podľa svojho technologického riaditeľa dokáže s TPU čipmi spúšťať kľúčové výpočtové úlohy lacnejšie a rýchlejšie než doteraz.
Nvidia si svoje dominantné postavenie, odhadované na vyše 90 percent trhu, dlho strážila aj psychologicky. Jej výkonný riaditeľ Jensen Huang opakovane spochybňoval konkurencieschopnosť čipov typu ASIC vrátane Googlu a poukazoval na to, že Anthropic je jediným väčším externým zákazníkom TPU. Situácia sa však mení. Google nedávno uzavrel dohodu so spoločnosťou Blackstone v hodnote 5 miliárd dolárov na vznik novej cloudovej firmy, ktorá by mala konkurovať poskytovateľom úzko naviazaným na hardvér Nvidie. Pridáva aj ďalšie záruky, napríklad 7 miliárd dolárov pre projekt River Bend v Louisiane či 1,4 miliardy dolárov pre dátové centrum v Texase.
Za zmenou prístupu stojí aj nedávne povýšenie Amina Vahdata na hlavného technológa zodpovedného za infraštruktúru umelej inteligencie, ktorý teraz dohliada na celý reťazec od návrhu čipov až po ich nasadenie. Spoločnosť zároveň oznámila plán navýšiť kapitál o 85 miliárd dolárov, čo má z veľkej časti smerovať práve do budovania výpočtovej kapacity.
Pre investorov sledujúcich technologický sektor ide o vývoj, ktorý môže v nadchádzajúcich mesiacoch ovplyvniť rozloženie síl medzi najväčšími hráčmi na trhu s AI infraštruktúrou. Otázkou zostáva, či dokáže finančná sila Googlu prelomiť roky budovanú lojalitu zákazníkov voči Nvidii, alebo si Huangova spoločnosť svoju pozíciu udrží aj v ďalšej fáze pretekov o výpočtový výkon.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Goldman a Barclays zvyšujú ciele pre európske akcie 🚀
Trumpova administratíva tlačí na ASML 🔍
Denné zhrnutie: Dolár na ročnom maxime, akcie rastú vďaka návratu chuti riskovať 🚀 (18.06.2026)
Amazon zvažuje predaj vlastných AI čipov externým zákazníkom a ohrozuje dominanciu Nvidie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.