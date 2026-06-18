Švajčiarsky frank oslabuje po tom, čo SNB ponechala sadzby bez zmeny

Swiss National Bank (SNB) sa na svojom júnovom zasadnutí rozhodla ponechať hlavnú úrokovú sadzbu bez zmeny. Úroková sadzba sa nezmenila presne od minulého júna. Stojí za zdôraznenie, že rozhodnutia o úrokových sadzbách sa vo Švajčiarsku prijímajú štvrťročne. Sadzba zostáva na 0 % a vzhľadom na mierne zvýšenú infláciu by sme teraz nemali očakávať tlak na znižovanie sadzieb. Zároveň je však inflácia stále ďaleko od hornej hranice inflačného cieľa.
Napriek tomu, že vojna v Iráne spôsobila dočasný rast cien dovážaných energií a posunula májovú infláciu na 0,6 %, švajčiarsky index CPI sa stále pohodlne nachádza v dolnej časti inflačného cieľa 0–2 %.
Švajčiarsko vykazuje výrazne nižšiu závislosť od energetických komodít z Blízkeho východu vďaka rozvinutej vodnej a jadrovej energetike. To chráni tamojšiu ekonomiku pred globálnymi cenovými šokmi výrazne viac než eurozónu. Hlavnou témou pre tvorcov menovej politiky zostáva kurz švajčiarskeho franku a riziko jeho nadmerného posilňovania v prostredí geopolitickej neistoty.
Makroekonomické prognózy
SNB mierne zvýšila svoje inflačné prognózy v krátkodobom a strednodobom horizonte:
- Inflácia: Banka teraz očakáva priemernú infláciu na úrovni 0,6 % v roku 2026, oproti 0,5 % v marcovej prognóze, a 0,6 % v roku 2027, tiež oproti predchádzajúcim 0,5 %. V roku 2028 sa očakáva inflácia 0,7 % oproti predchádzajúcim 0,6 % a v 1. štvrťroku 2029 sa čaká hodnota 0,8 %.
- Rast HDP: Ekonomické prognózy zostali bez zmeny. SNB očakáva rast švajčiarskej ekonomiky približne o 1,0 % v roku 2026 a o 1,5 % v roku 2027.
Vyjadrenia predstaviteľov na konferencii SNB
Kľúčoví členovia bankovej rady SNB počas dnešnej konferencie vyslali jasné signály:
- Martin Schlegel, predseda SNB:
- „Ak to bude potrebné, prejavujeme zvýšenú pripravenosť intervenovať na devízovom trhu. Týmto spôsobom bránime rýchlemu a nadmernému posilňovaniu švajčiarskeho franku, ktoré by ohrozilo cenovú stabilitu vo Švajčiarsku.“
- „Inflácia v posledných mesiacoch vzrástla v dôsledku vyšších cien energií. Strednodobé inflačné tlaky sa však v porovnaní s posledným menovopolitickým hodnotením prakticky nezmenili.“
- „Všetko medzi 0 a 2 % je z hľadiska inflácie v poriadku“ a banka „nemá preferenciu, kde presne sa inflácia v tomto pásme nachádza“.
- Zároveň naznačil, že menové podmienky sú slabšie než v marci a banka v súčasnosti vo Švajčiarsku nevidí sekundárne efekty.
- Antoine Martin, člen bankovej rady SNB:
- Upozornil, že situácia na Blízkom východe zostáva krehká, a dodal, že globálna inflácia by mala zostať na zvýšenej úrovni.
- Attilio Tschudin, člen bankovej rady SNB:
- Poznamenal, že domáce indikátory ukazujú solídne ekonomické oživenie, hlavným rizikom pre švajčiarsky výhľad však zostáva stav globálnej ekonomiky.
Čo očakávať od EURCHF a USDCHF?
EURCHF
Bezprostredne po oznámení rozhodnutia frank voči euru mierne oslabil o 0,2–0,3 % na úroveň okolo 0,9215 za euro. Od prudkého posilnenia franku na prelome februára a marca po vypuknutí vojny v Iráne systematicky tlačí jasná komunikácia SNB o pripravenosti intervenovať kurz CHF nižšie. Silná ponuková zóna pre tento pár sa nachádza okolo 0,9220–0,9250.
USDCHF
Stredajší podpis mierovej dohody vo Versailles medzi USA a Iránom zo strany prezidenta Trumpa a iránskeho prezidenta je silným faktorom, ktorý zmierňuje napätie na trhoch s energetickými komoditami. To znamená pokles dopytu po franku ako „bezpečnom prístave“, čo by malo podporiť odraz a stabilizáciu kurzov EURCHF a USDCHF.
Napriek tomu musia investori pre deklarovanú „zvýšenú pripravenosť intervenovať“ zo strany Martina Schlegela počítať s tým, že SNB umelo obmedzuje potenciál franku na ďalšie posilňovanie. Akékoľvek náhle pokusy o zhodnotenie CHF sa pravdepodobne stretnú s rozhodným výpredajom meny zo strany švajčiarskej centrálnej banky, čo vytvára pevnú dlhodobú podporu pre kotácie EURCHF a USDCHF.
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