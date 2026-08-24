Tabakoví giganti spájajú sily. Nová dohoda má zvýšiť zisky a efektivitu 🚬

Spoločnosti Altria a Philip Morris International uzavreli vzájomné dohody o zmluvnej výrobe, ktoré majú obom firmám priniesť vyššiu efektivitu a ekonomické výhody. Pre Altriu je hlavným motívom možnosť zvýšiť objem dovozov a vývozov cigariet a lepšie využívať americký daňový mechanizmus známy ako double duty drawback.
Tento systém umožňuje americkým tabakovým spoločnostiam, ktoré vyvážajú svoje výrobky do zahraničia, získať späť časť federálnych spotrebných daní zaplatených na produktoch predaných na domácom trhu. Pre Altriu tak môže ísť o zaujímavý spôsob, ako podporiť ziskovosť bez potreby výrazne meniť svoj hlavný americký biznis.
Altria chce viac využívať exportný model
Altria vyrába cigarety Marlboro pre americký trh, ale mimo Spojených štátov ich sama nepredáva. Firma preto v poslednom období rozširuje spoluprácu so zahraničnými výrobcami, aby mohla zvýšiť objem dovozov a vývozov a tým lepšie využívať daňové vratky.
Nová dohoda s Philip Morris International do tejto stratégie zapadá. Altria uviedla, že spolupráca má zvýšiť prevádzkovú efektivitu a vytvoriť ďalšie ekonomické prínosy.
Prvé dodávky v rámci novej dohody sa očakávajú v roku 2027. Ani jedna zo spoločností neočakáva, že by partnerstvo malo významný vplyv na výsledky za rok 2026.
Philip Morris zostáva mimo amerického cigaretového trhu
Philip Morris International vyrába a predáva Marlboro na trhoch mimo USA. Spoločnosť zároveň zdôraznila, že nová dohoda nijako nemení jej súčasnú stratégiu a neplánuje vstup na americký trh s cigaretami.
To je dôležité aj z pohľadu rozdelenia značky Marlboro. Altria obsluhuje Spojené štáty, zatiaľ čo Philip Morris International zabezpečuje medzinárodné trhy.
Obe spoločnosti boli v minulosti súčasťou jedného podniku. Philip Morris International vznikla oddelením zahraničnej divízie od Altrie v roku 2008.
Daňová úľava môže podporiť zisky Altrie
Altria už v januári uviedla, že očakáva v druhej polovici roka 2026 pozitívny vplyv na zisk vďaka podobným partnerstvám s ďalšími výrobcami.
Mechanizmus double duty drawback môže byť pre firmu zaujímavý najmä v prostredí, keď tradičné objemy cigariet v USA dlhodobo klesajú a spoločnosti hľadajú nové spôsoby, ako chrániť marže a zvyšovať cash flow.
Nové výrobné dohody tak nepredstavujú iba prevádzkovú spoluprácu, ale aj súčasť širšej stratégie optimalizácie daňovej a výrobnej štruktúry.
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