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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
16:21 · 24. augusta 2026

Švajčiarsky priemysel dopláca na vyššie clá. Export do USA už klesá ⚠️

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Švajčiarske priemyselné firmy varujú, že vyššie americké clá ich dostávajú do čoraz horšej pozície voči konkurentom z Európskej únie. Od konca júla čelí švajčiarsky tovar pri dovoze do USA clu vo výške 12,5 %, čo je o 2,5 percentuálneho bodu viac než pri výrobkoch z EÚ.

Podľa priemyselného zväzu Swissmem už tento rozdiel začína ovplyvňovať konkurencieschopnosť firiem a ďalšie zvýšenie ciel by mohlo mať výrazne negatívny dopad na švajčiarsky export.

Firmy radšej obetujú marže než zákazníkov

Viac než polovica oslovených spoločností podľa prieskumu Swissmem vyššie náklady zatiaľ neprenáša na amerických zákazníkov. Namiesto toho ich absorbuje vo vlastných maržiach, pretože sa obáva, že by po zvýšení cien mohla zákazníkov stratiť.

Iba 42 % firiem je podľa prieskumu schopných vyššie colné náklady preniesť ďalej. Pre zvyšok trhu to znamená priamy tlak na ziskovosť.

Situácia je o to citlivejšia, že vývoz švajčiarskeho tovaru do USA už v prvých šiestich mesiacoch roka 2026 klesol o 5,3 %.

Ďalšie zvýšenie rozdielu by mohlo byť problémom

Swissmem upozorňuje, že ak by sa rozdiel medzi americkými clami na švajčiarsky a unijný tovar zvýšil z 2,5 na 5 percentuálnych bodov, takmer polovica firiem by považovala svoj biznis v USA za vážne ohrozený.

To ukazuje, aká citlivá je konkurencieschopnosť švajčiarskeho priemyslu na relatívne malé rozdiely v obchodných podmienkach. Európske firmy totiž môžu pri nižšej colnej sadzbe ponúknuť podobné produkty za výhodnejšiu cenu alebo si udržať vyššie marže.

Presun výroby do USA nie je jednoduchým riešením

Jednou z možných reakcií na vyššie clá by teoreticky mohol byť presun časti výroby do Spojených štátov. Podľa Swissmem však firmy túto možnosť príliš nepovažujú za realistickú.

Dôvodom je okrem iného nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v USA, ktorý by presun výroby komplikoval. Firmy preto skôr potrebujú, aby Švajčiarsko dosiahlo obchodnú dohodu, ktorá ich nebude znevýhodňovať voči hlavným konkurentom z EÚ.

Neistota okolo americkej obchodnej politiky pretrváva

Ďalším rizikom je pokračujúce americké vyšetrovanie priemyselných nadkapacít, ktoré môže viesť k ešte vyšším clám.

Práve neistota okolo ďalšieho vývoja je podľa švajčiarskeho priemyslu jedným z hlavných problémov. Firmy totiž ťažko plánujú ceny, investície aj dlhodobé kontrakty, ak sa obchodné podmienky môžu opäť zmeniť.

Pre Švajčiarsko tak bude kľúčové vyjednať podmienky, ktoré nebudú zhoršovať jeho postavenie voči Európskej únii na jednom z najdôležitejších exportných trhov.

 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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