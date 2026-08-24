Švajčiarsky priemysel dopláca na vyššie clá. Export do USA už klesá ⚠️

Švajčiarske priemyselné firmy varujú, že vyššie americké clá ich dostávajú do čoraz horšej pozície voči konkurentom z Európskej únie. Od konca júla čelí švajčiarsky tovar pri dovoze do USA clu vo výške 12,5 %, čo je o 2,5 percentuálneho bodu viac než pri výrobkoch z EÚ.
Podľa priemyselného zväzu Swissmem už tento rozdiel začína ovplyvňovať konkurencieschopnosť firiem a ďalšie zvýšenie ciel by mohlo mať výrazne negatívny dopad na švajčiarsky export.
Firmy radšej obetujú marže než zákazníkov
Viac než polovica oslovených spoločností podľa prieskumu Swissmem vyššie náklady zatiaľ neprenáša na amerických zákazníkov. Namiesto toho ich absorbuje vo vlastných maržiach, pretože sa obáva, že by po zvýšení cien mohla zákazníkov stratiť.
Iba 42 % firiem je podľa prieskumu schopných vyššie colné náklady preniesť ďalej. Pre zvyšok trhu to znamená priamy tlak na ziskovosť.
Situácia je o to citlivejšia, že vývoz švajčiarskeho tovaru do USA už v prvých šiestich mesiacoch roka 2026 klesol o 5,3 %.
Ďalšie zvýšenie rozdielu by mohlo byť problémom
Swissmem upozorňuje, že ak by sa rozdiel medzi americkými clami na švajčiarsky a unijný tovar zvýšil z 2,5 na 5 percentuálnych bodov, takmer polovica firiem by považovala svoj biznis v USA za vážne ohrozený.
To ukazuje, aká citlivá je konkurencieschopnosť švajčiarskeho priemyslu na relatívne malé rozdiely v obchodných podmienkach. Európske firmy totiž môžu pri nižšej colnej sadzbe ponúknuť podobné produkty za výhodnejšiu cenu alebo si udržať vyššie marže.
Presun výroby do USA nie je jednoduchým riešením
Jednou z možných reakcií na vyššie clá by teoreticky mohol byť presun časti výroby do Spojených štátov. Podľa Swissmem však firmy túto možnosť príliš nepovažujú za realistickú.
Dôvodom je okrem iného nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v USA, ktorý by presun výroby komplikoval. Firmy preto skôr potrebujú, aby Švajčiarsko dosiahlo obchodnú dohodu, ktorá ich nebude znevýhodňovať voči hlavným konkurentom z EÚ.
Neistota okolo americkej obchodnej politiky pretrváva
Ďalším rizikom je pokračujúce americké vyšetrovanie priemyselných nadkapacít, ktoré môže viesť k ešte vyšším clám.
Práve neistota okolo ďalšieho vývoja je podľa švajčiarskeho priemyslu jedným z hlavných problémov. Firmy totiž ťažko plánujú ceny, investície aj dlhodobé kontrakty, ak sa obchodné podmienky môžu opäť zmeniť.
Pre Švajčiarsko tak bude kľúčové vyjednať podmienky, ktoré nebudú zhoršovať jeho postavenie voči Európskej únii na jednom z najdôležitejších exportných trhov.
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