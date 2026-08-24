- Kongsberg rokuje s európskymi vládami o výrobe lacnejších protiraketových systémov v Európe, najmä na obranu proti masovým útokom dronov a rakiet.
- Firma nedávno získala 90 % podiel v Zone 5 Technologies, čím posilnila svoju pozíciu v oblasti interceptorov pre protivzdušnú obranu.
- Dopyt po dostupnejšej obrane rastie po skúsenostiach z Ukrajiny a Blízkeho východu, kde je použitie drahých systémov proti lacným dronom ekonomicky nevýhodné.
- Kongsberg plánuje výraznú expanziu, do roku 2029 chce takmer strojnásobiť tržby a naberať 500 až 700 nových zamestnancov ročne.
- Kongsberg rokuje s európskymi vládami o výrobe lacnejších protiraketových systémov v Európe, najmä na obranu proti masovým útokom dronov a rakiet.
- Firma nedávno získala 90 % podiel v Zone 5 Technologies, čím posilnila svoju pozíciu v oblasti interceptorov pre protivzdušnú obranu.
- Dopyt po dostupnejšej obrane rastie po skúsenostiach z Ukrajiny a Blízkeho východu, kde je použitie drahých systémov proti lacným dronom ekonomicky nevýhodné.
- Kongsberg plánuje výraznú expanziu, do roku 2029 chce takmer strojnásobiť tržby a naberať 500 až 700 nových zamestnancov ročne.
Nórska zbrojárska spoločnosť Kongsberg Gruppen rokuje s viacerými európskymi vládami o rozšírení výroby cenovo dostupnejších protiraketových systémov v Európe. Firma nedávno získala 90 % podiel v spoločnosti Zone 5 Technologies, americkom výrobcovi interceptorov určených na obranu proti väčším vlnám rakiet a dronov, a teraz chce časť tejto produkcie presunúť bližšie k európskym zákazníkom.
Dopyt po lacnejšej protivzdušnej obrane výrazne rastie najmä vďaka skúsenostiam z Ukrajiny a Blízkeho východu. Klasické stíhačky alebo systémy Patriot sú síce veľmi účinné, ich použitie proti lacným a početným dronom však môže byť ekonomicky nevýhodné.
Európa hľadá lacnejší spôsob obrany proti dronom
Kongsberg preto stavia na koncepte lacnejších interceptorov, ktoré majú byť vhodnejšie na obranu proti masovým útokom lacných cieľov. Firma teraz rokuje s európskymi štátmi o tom, kde by mohla nové strely vyrábať a kompletizovať.
Generálny riaditeľ Eirik Lie uviedol, že práve interceptory by sa mohli postupne stať významnou súčasťou biznisu spoločnosti. Dlhodobým cieľom je tiež presunúť do Európy celý dodávateľský reťazec pre túto časť výroby.
To by znížilo závislosť od dodávok zo Spojených štátov a zároveň posilnilo európsku obrannú sebestačnosť.
Kongsberg ťaží z rekordných vojenských výdavkov
Nórska spoločnosť patrí medzi hlavných príjemcov súčasného rastu obranných rozpočtov. Vojna na Ukrajine, konflikt na Blízkom východe a širšie európske prezbrojovanie výrazne zvýšili dopyt po raketových systémoch, protivzdušnej obrane aj ďalších vojenských technológiách.
Tržby Kongsbergu v roku 2025 dosiahli približne 33 miliárd nórskych korún, teda asi 3,3 miliardy USD. Manažment teraz plánuje do roku 2029 zvýšiť ročné tržby až na 100 miliárd NOK.
To znamená takmer strojnásobenie súčasnej veľkosti biznisu v priebehu niekoľkých rokov.
Firma bude výrazne naberať zamestnancov
Aby Kongsberg plánovaný rast zvládol, chce počas nasledujúcich dvoch až troch rokov prijímať približne 500 až 700 nových zamestnancov ročne.
Rast produkcie si vyžiada nielen nové výrobné kapacity, ale aj viac inžinierov, technikov a špecialistov na obranné systémy. Ak sa európska výroba lacnejších interceptorov skutočne rozbehne, môže sa stať jedným z hlavných motorov ďalšej expanzie firmy.
Kongsberg tým zároveň reaguje na zmenu vojenskej ekonomiky. Západné armády už neriešia iba schopnosť zostreliť cieľ, ale aj pomer medzi cenou útoku a cenou obrany. Lacnejšie interceptory preto môžu získavať čoraz väčší význam.
Graf Kongsberg Gruppen (KOG.NO, D1)
Zdroj: xStation5
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