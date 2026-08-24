US OPEN: Obchodné napätie medzi USA a Kanadou eskaluje

Americký akciový trh začína týždeň miernym poklesom. Investori zohľadňujú signály z dlhopisového a komoditného trhu, zatiaľ čo kľúčové výsledky Nvidie budú zverejnené až v stredu. Väčšina indexov na Wall Street klesá približne o 0,3 až 0,5 %.
Poklesy sú aktuálne najvýraznejšie na indexe US100, ktorý stráca približne 1 %. Silnejší pohyb technologického indexu je dôsledkom poklesu akcií polovodičových a pamäťových spoločností, ktoré na začiatku seansy odpisujú približne 3–5 %.
Pozornosť mnohých investorov sa stále sústreďuje na zásah amerického ministra financií na dlhopisovom trhu. Presné dôsledky tohto kroku je zatiaľ ťažké vyhodnotiť. Jednou z najdôležitejších otázok je, či išlo iba o jednorazový zásah, alebo o začiatok novej politiky zameranej na ovplyvňovanie dlhopisových výnosov.
Pre amerických a kanadských investorov je dôležitý aj úplný neúspech obchodných rokovaní. Pre miestne firmy nemusí byť problémom iba zavádzanie ďalších obchodných obmedzení, ale aj samotný charakter rokovaní, ktorý má čoraz menej spoločného s diplomatickou komunikáciou medzi vyspelými štátmi. Patria sem okrem iného požiadavky USA, ktoré by fakticky znamenali vzdanie sa časti ekonomickej suverenity Kanady a odstránenie francúzštiny ako jedného z úradných jazykov. Doterajším výsledkom rokovaní medzi USA a Kanadou sú kanadské 20 % odvetné clá, okrem iného na oceliarske výrobky a drevo.
Mierne pozitívny signál prichádza z Perzského zálivu, a to napriek neúspechu rokovaní medzi Iránom a USA. Podľa amerického ministra energetiky môže byť objem vývozu ropy cez Hormuzský prieliv výrazne vyšší, potenciálne až dvojnásobný, než naznačujú verejne dostupné údaje. Trend postupného obnovovania ponuky z regiónu podporuje aj nedávne rozhodnutie Iránu umožniť priechod viacerým tankerom patriacim Iraku.
Firemné správy
- Nucor (NUE.US): Akcie spoločnosti rastú približne o 4 % po zavedení odvetných ciel Kanady voči USA.
- Alibaba (BABA.US): Akcie čínskej spoločnosti obchodované v USA klesajú približne o 2 % po emisii akcií v hodnote zhruba 10 miliárd USD.
- PDD Holdings: Prevádzkovateľ platformy Temu po otvorení trhu posilňuje o viac než 2 % vďaka lepším než očakávaným výsledkom. Osobitnú pozornosť si zaslúžia transakčné poplatky, ktoré vzrástli o 13 %.
- Applied Optoelectronics (AAOI.US): Akcie fotonickej spoločnosti klesajú až o 16 % po tom, čo regulačné dokumenty naznačili prípravu emisie akcií v hodnote 600 miliónov USD.
- RegenxBio (RGNX.US): Farmaceutická spoločnosť stráca až 25 % po tom, čo FDA pozastavila ďalšie testovanie génovej terapie RGX-121 určenej na liečbu Hunterovho syndrómu.
- ArcelorMittal (MT.US): Akcie prevádzkovateľa oceliarní a distribútora hutníckych výrobkov rastú približne o 2 % po pozitívnom odporúčaní investičnej spoločnosti.
Technická analýza US100 (D1)
Graf ukazuje, že sa cena pohybuje zreteľne v rámci rozširujúceho sa klesajúceho kanála. Aktuálnu slabosť na strane kupujúcich potvrdzuje rýchly návrat z oblasti nad približne 30 000 bodov a pokračujúci pohyb smerom k 61,8 % Fibonacciho úrovni.
Línia MACD pretína signálnu líniu smerom nadol, čo môže podporovať scenár pokračujúcej korekcie. V tomto kontexte je však dôležité sledovať prekrývajúce sa zóny rezistencie, najmä Fibonacciho úrovne, EMA100 a spodnú hranicu trendu. Pôjde o veľmi dôležitý test sentimentu, ale prerazenie takejto silnej rezistencie môže byť pre predávajúcich výraznou výzvou.
Zdroj: xStation5
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