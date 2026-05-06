Technická analýza: Bitcoin rastie a blíži sa k dôležitej zóne rezistencie

Bitcoin dnes vzrástol takmer na 83 000 USD a priblížil sa ku kľúčovej zóne rezistencie vymedzenej 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA200, červená línia). Po dosiahnutí tejto úrovne sentiment ochladol a cena ustúpila približne o 1 000 USD, pričom BTC sa teraz obchoduje okolo 81 400 USD za token. Kľúčovou otázkou teraz je, či majú býci stále dostatok momenta na prerazenie nad technickú bariéru, ktorá oddeľuje širší medvedí trend od potenciálneho návratu k býčím podmienkam.
- Trvácnejšie oživenie na kryptomenových trhoch by pravdepodobne vyžadovalo nižšie ceny ropy a v dôsledku toho väčšiu stabilitu konfliktu na Blízkom východe. Takýto scenár zostáva možný, hoci je ťažké posúdiť, či je jeho pravdepodobnosť skutočne taká vysoká, ako naznačujú nedávne titulky v amerických médiách. Reakcia Iránu na správu Axios pôsobila relatívne opatrne a ani zďaleka nie nadšene.
- Na druhej strane, ak Irán pristúpi aspoň na časť kľúčových amerických požiadaviek týkajúcich sa kontroly nad Hormuzským prielivom, slobody námorných trás a dohľadu nad jadrovými zariadeniami a obohacovaním uránu, Bitcoin by mohol získať ďalší býčí katalyzátor. Dodatočnú podporu by mohlo priniesť aj zlepšujúce sa regulačné prostredie v Spojených štátoch po schválení Clarity Act, pokračujúci prílev prostriedkov do ETF, štrukturálna slabosť amerického dolára a výnosov štátnych dlhopisov a širší návrat momenta do aktív, ktoré sú negatívne korelované s dolárom.
V poslednom období dolár posilňoval najmä vďaka solídnym makroekonomickým dátam a rastúcim cenám energií. Ak tento trend zoslabne, rizikové aktíva ako Bitcoin by z toho mohli výrazne ťažiť. Z technického pohľadu zostáva kľúčová zóna supportu pre Bitcoin okolo 79 000–80 000 USD, ktorá dlhší čas fungovala ako hlavná rezistencia, než sa zmenila na support. Nižšie supporty sa nachádzajú blízko 75 000–76 000 USD a potom okolo 70 000 USD. Na rastovej strane by potvrdené prerazenie nad EMA200 mohlo otvoriť cestu k 90 000 USD a potenciálne vymazať širší medvedí impulz, ktorý sa začal v januári 2026.
Bitcoin (D1 interval)
Zdroj: xStation5
