Striebro rastie o 2 % 📈

Drahé kovy sa dnes obchodujú vyššie. Striebro (SILVER) rastie približne o 2 % a zlato (GOLD) pridáva takmer 1 %, a to napriek relatívne stabilnému americkému doláru a výnosom štátnych dlhopisov. Sentiment podporujú slabšie ceny ropy. Futures na ropu Brent (OIL) dnes klesajú takmer o 1,5 %, a to aj napriek pokračujúcemu napätiu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán údajne oznámil, že pozastavuje rokovania s Washingtonom pre kroky Izraela v Libanone. Donald Trump uviedol, že vyhláseniam Teheránu neprikladá veľký význam, ale o situácii v Libanone bude rokovať s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahum.
Oživenie striebra sa zdá byť z veľkej časti technického charakteru, keďže fundamentálne prostredie zostáva neisté. Dôvodom je rastúca inflácia v Spojených štátoch aj v Európe a nejasná trajektória menovej politiky centrálnych bánk, od Fed po ECB. Výhľad pre solárny priemysel, ktorý je jedným z kľúčových zdrojov priemyselného dopytu po striebre, tiež pôsobí menej podporne.
Solárny dopyt vyvoláva nové otázky pre striebro
BMO nedávno upozornila, že dopyt zo solárneho sektora môže cenám striebra poskytnúť menšiu podporu, než mnohí investori očakávajú. Striebro síce zostáva dôležitým kovom pre energetickú transformáciu vďaka širokému využitiu v solárnych paneloch, ale tempo nových solárnych inštalácií v Číne začína vyvolávať rastúce obavy.
- Podľa BMO sú tohtoročné prírastky solárnej kapacity v Číne zatiaľ pod úrovňou roka 2024.
- Čína zostáva jedným z najdôležitejších trhov pre globálny solárny priemysel, čo znamená, že slabšia aktivita by mohla znížiť priemyselný dopyt po striebre.
- Súčasne konflikt zahŕňajúci Irán a širšie obavy o energetickú bezpečnosť naďalej podporujú záujem o alternatívne zdroje energie vrátane solárnej energie.
- Pre striebro to vytvára zmiešaný obraz. Geopolitický vývoj podporuje dlhodobý príbeh čistej energie, zatiaľ čo slabšie dáta z Číny môžu obmedziť pozitívny vplyv solárneho dopytu na ceny.
- V praxi zostáva striebro ovplyvňované dvoma silami súčasne. Ide o investičný dopyt ťahaný neistotou a priemyselný dopyt naviazaný na reálnu aktivitu vo fotovoltickom sektore.
Ako vyzerá fyzický dopyt? Pohľad Scottsdale Mint
Podľa Scottsdale Mint aktuálne na fyzickom trhu so striebrom prebieha významný štrukturálny posun. Striebro opúšťa Spojené štáty a presúva sa smerom k napätejším zahraničným trhom, najmä v Ázii. Napriek nedávnej slabosti cien striebra fyzické toky naďalej naznačujú zdravý dopyt, hoci fyzický trh a futures trh vysielajú odlišné signály.
Čína prudko zvýšila import striebra. V marci dovoz medzimesačne vzrástol o 78 % na rekordných 836 ton a dosiahol úroveň 173 % nad desaťročným sezónnym priemerom pre marec.
Rastúci čínsky dopyt môže odrážať snahu zabezpečiť výrobnú základňu krajiny, keďže striebro zostáva kľúčovým vstupom pre solárne panely, polovodiče, batérie, elektroniku a vojenské aplikácie. Scottsdale Mint tvrdí, že problémom nie je nedostatok striebra v Spojených štátoch, ale skôr umiestnenie a dostupnosť správne certifikovaného kovu, ktorý možno dodať na medzinárodné trhy.
Ďalším signálom napätejších podmienok je rastúca prémia za striebro LBMA Good Delivery. Kupujúci sú čoraz ochotnejší platiť viac za kov, ktorý možno rýchlo dodať do globálnych obchodných centier.
Trh ovplyvňuje aj India. V máji úrady obmedzili dovoz niektorých strieborných tehál, čo môže zmeniť globálne obchodné toky a presmerovať fyzický kov cez alternatívne kanály.
Záujem o striebro sa rozširuje aj mimo retailových investorov. Niektoré spoločnosti začínajú vnímať fyzické drahé kovy ako súčasť riadenia firemnej likvidity a ako zaistenie proti systémovým rizikám. Zástupcovia Scottsdale Mint tvrdia, že rastúca nedôvera v bankové systémy, fiat meny a globálne dodávateľské reťazce zvyšuje záujem o fyzické zlato a striebro ako strategické rezervné aktíva.
Graf striebra (SILVER, D1)
Zdroj: xStation5
