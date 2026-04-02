Tesla opäť sklamala počtom dodávok

Tesla po zverejnení reportu o dodávkach za 1. štvrťrok 2026 opäť oslabuje. Akcie spoločnosti strácajú viac ako 3 %. Tým sa prehlbuje už aj tak výrazný downtrend. Od maxima z konca roka 2025 už Tesla odpísala viac ako 25 % svojej trhovej hodnoty.
- Spoločnosť v prvom štvrťroku 2026 dodala 358 023 vozidiel, čo bolo pod trhovým očakávaním. Ide už o druhý štvrťrok po sebe, keď výrobca elektromobilov nesplnil odhady trhu.
- Za sledované obdobie firma vyrobila 408 386 vozidiel, z toho 394 611 kusov modelov Model 3 a Model Y a 13 775 vozidiel z ostatných modelových radov.
- Štruktúru dodávok tvorilo 341 893 vozidiel Model 3 a Model Y a 16 130 vozidiel ostatných modelov vrátane Modelu S, Modelu X a Cybertrucku.
- Celkové dodávky medziročne vzrástli o 6,3 %. Tento výsledok však ovplyvnila skutočnosť, že Tesla dočasne zastavila výrobu Modelu Y v niekoľkých závodoch.
- Analytici v priemere očakávali dodávky okolo 370 000 vozidiel. Zároveň treba dodať, že tento odhad bol v týždňoch pred zverejnením reportu ešte dodatočne revidovaný smerom nadol.
- Tesla navyše počas štvrťroka nasadila energetické úložiská s objemom 8,8 GWh.
Kompletné finančné výsledky za prvý štvrťrok má Tesla zverejniť po uzavretí trhu 22. apríla. Viacerí analytici si voči akciám stále držia určitú mieru optimizmu a poukazujú na blížiaci sa prelom v oblasti robotaxi. V poslednom období môže byť býčí scenár pre Teslu zároveň stávkou na rastúci dopyt po elektromobiloch v prostredí postupne sa rozvíjajúcej palivovej krízy.
