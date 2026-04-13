Tesla získala pre FSD Supervised holandské povolenie, čím sa otvára cesta k širšiemu rollout-u v EÚ

Systém FSD Supervised od Tesly získal schválenie v Holandsku, čo predstavuje prvé povolenie tohto softvéru v Európe a umožňuje využívať túto funkciu asistovaného riadenia na holandských diaľniciach aj v mestách. Holandský úrad RDW navyše v pondelok uviedol, že informoval Európsku komisiu o svojom zámere usilovať sa o schválenie v celej EÚ, čo znamená ďalší regulačný krok k širšiemu nasadeniu. Akcie Tesly v americkom obchodovaní rástli približne o 0,6 % na 351,17 USD.
Prvé európske schválenie, ale nie plná autonómia
Schválenie prichádza po viac ako 18 mesiacoch testovania a analýz zo strany RDW. Regulátor zdôraznil, že FSD Supervised nie je samoriadiaci systém, ale asistenčná funkcia pod kontrolou vodiča, pri ktorej zostáva zodpovednosť plne na vodičovi a ten musí byť neustále pozorný. RDW uviedol, že správne používanie systému môže pozitívne prispieť k bezpečnosti cestnej premávky.
RDW zároveň upozornil, že európska verzia nie je priamo porovnateľná s americkou verziou, pretože schvaľovanie vozidiel v EÚ podlieha prísnejším bezpečnostným pravidlám a odlišným softvérovým požiadavkám. Typové schválenie zatiaľ platí len v Holandsku, hoci regulátor uviedol, že systém by neskôr mohol byť povolený v celej Európskej únii, ak budú dokončené ďalšie kroky.
Prečo je rozhodnutie pre Teslu dôležité
Toto rozhodnutie je pre Teslu strategicky významné, pretože FSD zostáva kľúčovou súčasťou jej dlhodobého rastového príbehu aj širších ambícií v autonómnom riadení. Reuters uviedol, že pre softvér by v Holandsku mohlo byť oprávnených približne 100 000 vozidiel Model 3 a Model Y, zatiaľ čo analytici sa domnievajú, že širšie európske schválenie by mohlo podporiť predaje po slabšom prvom štvrťroku dodávok Tesly.
Ďalším krokom bude hlasovanie výboru EÚ po tom, čo RDW predloží žiadosť o širšiu autorizáciu. Ak systém nezíska väčšinu, jednotlivé členské štáty by ho napriek tomu mohli povoliť samostatne. Trhy teraz budú sledovať, ako rýchlo Tesla spustí rollout v Holandsku a či sa jej ešte tento rok podarí získať schválenie v celej Európe.
