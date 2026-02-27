Tether tvrdí, že zmrazil USDT za 4,2 mld. USD pre väzby na kriminalitu – tlak na stablecoiny silnie

Tether 27. februára 2026 uviedol, že zmrazil približne 4,2 mld. USD v stablecoine USDT pre väzby na nelegálnu činnosť (väčšina v posledných troch rokoch). Ide o ďalší signál, že emitenti stablecoinov sa stávajú priamo zapojení do vymáhania práva, zatiaľ čo regulátori riešia úlohu krypta v finančnej kriminalite.
Čo Tether oznámil – a čo naznačujú čísla
Podľa Reuters je z celkových 4,2 mld. USD až 3,5 mld. USD zmrazených od roku 2023; Tether zároveň dokáže tokeny v peňaženkách na diaľku zmraziť na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní.
Spoločnosť už skôr uvádzala blokácie peňaženiek spájaných s obchodovaním s ľuďmi, terorizmom/vojnovou činnosťou (Izrael a Ukrajina) a so sankcionovanou ruskou burzou Garantex.
Prípad „pig-butchering“ za 61 mil. USD, ktorý zvýšil súčet
Tether uviedol, že pomohol americkému ministerstvu spravodlivosti zmraziť takmer 61 mil. USD v USDT v súvislosti s podvodmi typu „pig-butchering“ (budovanie dôvery a následné vylákanie investícií).
Úrad federálneho prokurátora pre Východný dištrikt Severnej Karolíny oznámil zabavenie viac než 61 mil. USD v Tetheri prepojených s praním výnosov z týchto investičných podvodov.
Stablecoiny ako „digitálne doláre“ a prečo na tom záleží
Stablecoiny sú kľúčovou infraštruktúrou kryptotrhov (najmä pre obchodovanie a prevody). Reuters uvádza, že v obehu je dnes viac než 180 mld. USD v USDT, oproti približne 70 mld. USD pred tromi rokmi.
Prečo sa sprísňuje compliance prostredie
Chainalysis (citovaný Reuters) odhaduje, že krypto praní peňazí dosiahlo v roku 2025 najmenej 82 mld. USD (vs. 10 mld. USD v roku 2020), pričom výrazne narástli čínskojazyčné pranírske siete.
Zároveň FATF vyzýva krajiny na silnejšiu implementáciu AML/CFT štandardov pre virtuálne aktíva.
