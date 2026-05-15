Tiché zásahy alebo nervózny trh? Jen zažíva zvláštne náhle skoky 🏦

- Japonský jen v posledných dňoch zažíva krátke prudké skoky, ktoré trh vníma ako možné varovné signály zo strany Tokia.
- Kľúčovou úrovňou je kurz okolo 160 jenov za dolár, kde rastie riziko menovej intervencie.
- Menšie zásahy môžu obchodníkov odradiť od agresívneho stávkovania proti jenu, ale samy osebe nemusia zmeniť dlhodobý trend.
- Pre trvalejšiu podporu jenu by bola dôležitejšia zmena v menovej politike. Najmä ďalšie kroky Bank of Japan alebo pokles amerických výnosov.
Japonský jen v posledných týždňoch opakovane zažíva náhle krátkodobé posilnenie voči americkému doláru, ktoré následne rýchlo mizne. Vo štvrtkovom obchodovaní v New Yorku mena počas iba dvoch minút vyskočila až o 0,5 %, aby následne väčšinu ziskov opäť odovzdala. Podobný pohyb sa objavil aj v utorok a už 8. mája jen krátko posilnil približne o 0,2 %, než sa znovu vrátil k oslabovaniu. Tieto pohyby samy osebe nemusia dokazovať zásah japonských úradov, ale medzi obchodníkmi vyvolávajú debatu, či Tokio neskúša menšie operácie, ktoré majú trh odradiť od ďalšieho stávkovania proti jenu.
Hlavným bodom napätia je psychologická hranica okolo 160 jenov za dolár. Práve v jej blízkosti v minulosti japonské úrady vstupovali na trh, keď chceli spomaliť prudké oslabovanie meny. Na konci apríla sa kurz dolára voči jenu dostal až nad túto úroveň, načo podľa trhových zdrojov došlo k intervencii na podporu jenu. Analýzy účtov japonskej centrálnej banky následne naznačili, že Japonsko mohlo počas obdobia okolo sviatkov Golden Week vynaložiť na podporu meny až zhruba 10 biliónov jenov. Oficiálne potvrdenie zo strany Tokia síce neprišlo, ale trh zostáva pre riziko ďalších zásahov veľmi citlivý.
Práve táto neistota je pre obchodníkov kľúčová. Ak investori začnú veriť, že ministerstvo financií nechce pustiť kurz USD/JPY výrazne nad 160, stáva sa stávkovanie na ďalšie oslabenie jenu oveľa rizikovejším. Aj drobný pohyb potom môže vyvolať rýchle zatváranie pozícií, pretože časť trhu sa bojí, že ide o začiatok väčšej intervencie. Gareth Berry z Macquarie tento vývoj opísal ako možné „proaktívne štuchnutie“ a varovný signál, ktorým chce ministerstvo financií odradiť trh od nového testovania kľúčovej úrovne.
Japonsko má s podobnou taktikou skúsenosti. V roku 2022 po veľkej intervencii nasledoval menší nákup jenu v objeme 729,6 miliardy jenov, ktorý mal doplniť predchádzajúci masívny zásah za 5,62 bilióna jenov. Logika je jednoduchá. Veľká intervencia má trh šokovať, zatiaľ čo menšie následné operácie majú investorom pripomínať, že úrady sú stále pripravené konať. Súčasné krátke skoky jenu preto niektorí obchodníci vnímajú ako správu typu „sme stále tu“, nie ako snahu trvalo zmeniť trend meny.
Problémom je, že samotné intervencie neriešia hlavnú príčinu slabého jenu. Americké sadzby zostávajú relatívne vysoko, zatiaľ čo japonská menová politika je aj napriek postupným zmenám stále opatrnejšia. Tento rozdiel podporuje dolár a udržiava tlak na japonskú menu. Trh preto sleduje nielen ministerstvo financií, ale aj Bank of Japan, pretože práve ďalšie zvyšovanie sadzieb v Japonsku by mohlo jenu pomôcť štrukturálnejšie než samotné nákupy meny na trhu.
Z investičného pohľadu ide o prostredie, v ktorom sa obchodovanie s párom USD/JPY stáva výrazne rizikovejším. Na jednej strane zostávajú fundamenty pre slabší jen stále silné, pretože rozdiel vo výnosoch medzi USA a Japonskom podporuje držanie dolára. Na druhej strane akýkoľvek pohyb smerom k hranici 160 môže vyvolať obavy z ďalšej intervencie a prudký krátkodobý obrat. To znamená, že trh nemusí reagovať iba na ekonomické dáta, ale aj na psychológiu a strach z náhleho zásahu úradov.
Celkovo súčasné pohyby jenu ukazujú, že Tokio sa pravdepodobne snaží získať čas. Menšie a nejasné pohyby môžu investorom pripomínať, že stávka proti jenu nie je bez rizika, ale samy osebe pravdepodobne nestačia na trvalý obrat trendu. Skutočne stabilnejšie posilnenie jenu by si vyžadovalo buď jasnejšiu zmenu politiky Bank of Japan, pokles amerických výnosov, alebo výraznejšie zlepšenie dôvery v japonskú menu. Dovtedy bude kurz USD/JPY zostávať citlivý na každý pohyb v blízkosti hranice 160 jenov za dolár.
Graf USD/JPY (H1)
Zdroj: xStation5
