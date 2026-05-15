Emiráty stavajú nový ropovod 🛢️

- Spojené arabské emiráty chcú do roku 2027 dokončiť nový ropovod, ktorý obíde Hormuzský prieliv.
- Projekt má zdvojnásobiť exportnú kapacitu ADNOC cez prístav Fudžajra.
- Fudžajra je strategická, pretože umožňuje nakladať ropu mimo Perzského zálivu a mimo najcitlivejšej námornej trasy regiónu.
- Nová infraštruktúra posilňuje energetickú bezpečnosť SAE, ale Hormuzský prieliv zostáva pre globálny trh naďalej zásadným rizikovým bodom.
Spojené arabské emiráty plánujú do roku 2027 dokončiť nový ropovod, ktorý umožní exportovať viac ropy mimo Hormuzský prieliv. Projekt má podľa oznámenia mediálnej kancelárie emirátu Abú Zabí zdvojnásobiť exportnú kapacitu spoločnosti Abu Dhabi National Oil Co. cez prístav Fudžajra. Ten leží na pobreží Ománskeho zálivu a nie je závislý od prechodu cez úzke hrdlo medzi Iránom a Ománom. Pre ADNOC ide o strategický krok, ktorý má posilniť schopnosť dodávať ropu na svetové trhy aj v čase geopolitického napätia. Akékoľvek narušenie dopravy v Hormuzskom prielive môže rýchlo zvýšiť nervozitu na komoditných trhoch a premietnuť sa do rastu rizikovej prémie pri cenách ropy.
Nový projekt nadväzuje na už existujúcu infraštruktúru Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, známu aj ako ADCOP, ktorá vedie z oblasti Habshan do Fudžajry. Súčasná trasa umožňuje Spojeným arabským emirátom exportovať časť ropy priamo z východného pobrežia krajiny, teda mimo Perzský záliv. Plánované rozšírenie má túto schopnosť výrazne navýšiť a posilniť úlohu Fudžajry ako strategického ropného uzla na trase medzi Blízkym východom a Áziou. Význam prístavu rastie najmä v čase, keď sa energetické trhy obávajú výpadkov v Hormuzskom prielive. Jeho poloha mimo Perzský záliv z neho robí dôležitú alternatívu pre export ropy v prípade eskalácie napätia v regióne.
Pre globálny ropný trh má nový ropovod predovšetkým bezpečnostný význam. Neznamená to, že by Spojené arabské emiráty alebo celý región mohli Hormuzský prieliv úplne obísť. Zvyšuje to však ich schopnosť udržať export aj v prípade narušenia námornej dopravy. V praxi ide o formu energetického poistenia. Čím väčší objem ropy možno dostať k tankerom mimo Perzský záliv, tým menšie je riziko, že lokálna geopolitická kríza okamžite spôsobí dramatický výpadok dodávok. Pre investorov je preto projekt dôležitým signálom, že štáty Perzského zálivu neinvestujú iba do samotnej ťažby, ale aj do odolnosti exportnej infraštruktúry. Tá je kľúčová pre stabilitu štátnych príjmov, dôveru odberateľov aj bezpečnosť dodávateľských reťazcov.
Celkovo ide o krok, ktorý zvyšuje geopolitickú váhu Spojených arabských emirátov na ropnom trhu. Nový ropovod síce neodstráni zraniteľnosť Hormuzského prielivu ako globálneho energetického uzla, ale môže výrazne posilniť flexibilitu ADNOC a znížiť riziko výpadkov v prípade eskalácie napätia v regióne. Pre trh s ropou to znamená čiastočné zmiernenie rizikovej prémie, nie však jej úplné odstránenie.
