Trade Desk padá viac ako 6 % po oznámení auditu Omnicomu📉

Akcie The Trade Desk (TTD) včera oslabovali, tentoraz kvôli oznámeniu spoločnosti Omnicom (OMC) o vykonaní auditu cenových praktík TTD. Tento krok nasleduje po dramatickom incidente s marketingovou agentúrou Publicis Groupe (PUB), ktorá minulý týždeň obvinila TTD zo skrytých poplatkov a oznámila, že prestane svojim klientom TTD odporúčať. Akcie TTD kvôli správe o audite Omnicomu klesli včera o 6,7 %.
Počiatočné preskúmanie kontraktu Omnicomu nezistilo žiadne problémy s cenovými praktikami TTD; celý audit je skôr preventívnym krokom po incidente s Publicis. Do kontroly sa zapája aj auditná firma z Big Four, čo znamená, že pôjde o dôkladné šetrenie. Pre TTD je vzťah s Omnicomom stále pozitívny, čo je výrazný kontrast so situáciou s Publicis.
Generálny riaditeľ TTD Jeff Green dlhodobo tlačí na transparentnosť agentúr a snaží sa spolupracovať priamo so značkami. Agentúry ako Omnicom a Publicis tak nemusia byť v tomto konflikte neutrálne, pretože TTD mení pravidlá digitálneho nákupu reklamy a zvyšuje štandardy svojich obsahových platforiem. Zatiaľ čo agentúry si sťažujú, vydavatelia reklamného priestoru oceňujú tlak TTD na zlepšenie reklamného priemyslu.
Aj keď cena akcií TTD za posledný rok bola veľmi turbulentná, ak audit Omnicomu neodhalí žiadne problémy, môže to pomôcť zvrátiť naratív v prospech TTD. Keďže reklamné agentúry sú najväčšími zákazníkmi TTD, výsledky auditu môžu výrazne ovplyvniť budúce tržby.
Akcie TTD sa aktuálne obchodujú za 22 USD, pričom od svojich maxim stratili už viac ako 80 %. Od začiatku roka akcie TTD klesli približne 40 %, za posledných 12 mesiacov ide o pokles okolo 64 %. Podobnou veľkou korekciou si akcie prešli aj koncom roku 2021, keď stratili viac ako 60 %, no následne sa dokázali vrátiť späť a stabilizovať.
Graf TTD.US (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Únik informácií z Anthropicu a výpredaj kyberbezpečnostných akcií
Unity rastie o 10 % 🚨 Revolúcia v spoločnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street sa prehĺbuj
US100 klesá o 1,5 % 🚩 Anthropic Claude opäť vytvára tlak na Nasdaq
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.